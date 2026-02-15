لمرضى القولون.. طبيب يكشف فوائد تناول مخمر الملفوف

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

مرضى القولون، غالبًا ما يعانون من آلام مزمنة في البطن، وانتفاخات وبعض الأعراض الأخرى المزعجة، ورغم أن العلاجات الطبيعية لها دورًا فعالًا، إلا أن اتباع الأنظمة الغذائية لا يمكن تجاهلها، فماذا عن تناول مخمر الملفوف؟

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" تأثير تناول مخمر الملفوف على مرضى القولون، وذلك وفق لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

فوائد مخمر الملفوف لمرضى القولون

يُعد مخمر الملفوف الأحمر كنز طبيعي لمرضى الجهاز الهضمي، من بينه مرضى القولون فهو غني البروبيوتيك التي تساهم في تنظيف القولون وتقليل تهيج القولون العصبي،

كما ينظم من حركة الأمعاء، ويسهل من عمليتي الهضم والإخراج.

يقلل مخمر الملفوف الالتهابات ويحمي الخلايا التي تأثرت بالبكتيريا الضارة خاصة لمرضى جرثومة المعدة، وله دورًا في تقليل الإمساك وبيخفف الانتفاخ على المدى الطويل

كمان يساهم في راحة الجهاز الهضمي ويقلل من فرص حدوث التقلصات عند مرضى القولون.

يحسن مخمر الملفوف الأحمرر توازن البكتريا في الأمعاء، لكن ينصح بعدم الإفراط في تناوله، للحفاظ على صحة المريء وتجنب حدوث الحموضة، وذلك نظرًا أن الملفوف الأحمر بعد التخمير يتحول إلى حامضي، وليس قلوي، لذا يمكن تناوله باعتدال لمرضى القولون للحصول على نتائج فعالة.

ما هى فوائد تناول مخمر الملفوف على الصحة؟

1- دعم صحة الجهاز المناعي، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات ، التي يمكن أن تكافح الجذور الحرة، وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض المُزمنة، مثل السرطان.

2- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل دوره في تنظيم معدلات ضغط الدم، بالإضافة، إلى أنه يحسن من أمتصاص المعادن والفيتامينات الضرورية من الأطعمة الأخرة الضرورية لصحة القلب.

3- تقوية الأعصاب ووظائف المخ، فالملفوف الأحمر يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين B9، المعروف بحمض الفوليك، وفيتامين B6، وهى فيتامينات ضرورية لصحة الأعصاب والمخ.

4- تعزيز صحة العظام، تناول الملفوف يسهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام والعضلات مثل، الزنك وفيتامين د، والكالسيوم، وهما ضروريات لصحة العظام والعضلات.

5- تعزيز صحة، ويعتبر مخمر الملفوف الأحمر كنزاً غذائياً بفضل غناه بالبروبيوتيك، وفيتامينات C وK، والمعادن، مما يعزز صحة البشرة ويحارب الشيخوخة، بينما يساهم في تقوية بصيلات الشعر، ومنع تساقطه