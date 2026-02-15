ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ في فترة الحمل.. متى تشعر بها الأم

الأحد 15 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 186

ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ ﻫﻰ ارتطام أطراف الجنين ﺑﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﻦ الأمامي ﻋﻨﺪ دورانه ﻭﺳﺒﺎﺣﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻣﻴﻨﻮسي، وتكون هذه النبضات بطيئة وبسيطة لا تكاد تشعر بها المرأة، أما عن قوة هذه الحركة فهي تبدأ خفيفة ثم تصبح أشد تدريجياً حسب فترات الحمل ونمو الجنين.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" متى تشعر الأم بـ حركة الجنين؟،

وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور باهر شريف استشاري أمراض النساء والتوليد.

متى تشعر الأم بحركة الجنين؟

تبدأ الأم عادةً بالشعور بحركة الجنين أو ما يسمى بـ الرفرفة، خلال فترة الحمل بين الأسبوعين 16 و 22 من الحمل، اى منتصف الشهر الرابع إلى الخامس، وتكون أبكر في الحمل الثاني، بينما تتأخر في الحمل الأول.

و يجب استشارة الطبيب عند غياب الحركة أو انخفاضها الشديد أقل من 12 حركة في 12 ساعة، خاصة في الشهر الثامن والتاسع.

الحمل الأول تبداء الشعور بالحركة بين الأسبوعين 18و22، وأحياناً حتى 25، أما الحمل الثاني فأكثر قد تلاحظها مبكراً بدءاً من الأسبوع 13 أو 16، وتبدأ الحركة كرفرفة خفيفة أو فقاعات ثم تصبح ركلات قوية مع تقدم الحمل.

هناك مكملات وفيتامينات أساسية قد ينصح الطبيب المختص بضرورة تناولها خلال فترات الحمل، للحفاظ على صحة الأم والجنين، ومن بين هذه المكملات الغذائية والفيتامنيات والتالي:

1- حمض الفوليك أو ما يعرف بـ فيتامين B9، هو أهم مكمل للوقاية من عيوب الأنبوب العصبي مثل التشوهات في الدماغ والنخاع الشوكي للجنين.

2- الحديد حيث يدعم نمو الجنين والمشيمة، ويساعد في إنتاج الدم لإمداد الجنين بالأكسجين، ويقي من فقر الدم المصاحب للأم خلال فترات الحمل.

3- اليود، والذي يُعد ضروريًا لنمو دماغ الجنين والمولود، وهو مهم لوظيفة الغدة الدرقية.

4- فيتامين C الذي يساعد على منع المضاعفات الخطيرة مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة، ويعزز جهاز المناعة.

5- فيتامين د الذي له دورًا في امتصاص الكالسيوم لتقوية العظام، وينصح بتناوله مع فيتامين K2 لتعزيز الاستفادة منه.

6- أحماض أوميجا 3 فهى تساعد في امتصاص فيتامين د، وتعزز من قدرة الجسم على الاستفادة منه