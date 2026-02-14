البروفيسور محمد المهدلي يستعرض المنهج التأصيلي للشيخ عبدالمجيد للزنداني في الإعجاز العلمي ويدعو إلى إدراج إرثه في المناهج التعليمية 3.1 مليار دولار من أجل الحب… الزهور تكتسح جيوب الأمريكيين في يوم فالنتين صلاح في اختبار جديد أمام برايتون: الفرعون المصري يطارد التفوق التاريخي ليفربول يقرر بيع محمد صلاح بنهاية موسم 2026 توتنهام يقلب الصفحة… تودور يدخل المشهد لكتابة فصل جديد جمعية فلكية سعودية: الأربعاء أول أيام شهر رمضان العليمي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لليمن الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء أكبر حاملة طائرات بالعالم تتجه نحو إيران.. ماذا نعرف "يو إس إس جيرالد فورد"؟ مراسلات سرية قبل مقتل صالح بين عبد الحق وإبستين تكشف صراع السرديات وترتيبات لقاء سري في دبي وأبوظبي مع شخصيات من صنعاء
نشر الباحث والأكاديمي اليمني المتخصص في الفقه المقارن، البروفيسور محمد محمد معافى المهدلي، دراسة موسعة" تم نشرها في 16 حلقة عبر موقع مأرب برس " تناول فيها المنهج التأصيلي للشيخ عبدالمجيد الزنداني في علم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مستعرضًا تطور خطابه الدعوي والفكري منذ سبعينيات القرن الماضي، مرورًا بمرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وصولًا إلى ما بعد عام 2011.
وتأتي الدراسة بوصفها الحلقة الختامية في سلسلة تناولت تحولات خطاب الزنداني في سياقات سياسية وفكرية متباينة، قبل أن تركز على ما وصفه الباحث بـ«المرحلة التأصيلية» في مشروع الإعجاز العلمي، باعتبارها الإطار النظري الذي سعى الزنداني من خلاله إلى ضبط العلاقة بين النصوص الدينية والمعارف العلمية الحديثة.
الإعجاز العلمي بين الانتشار والتقنين
يقول المهدلي إن علم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة انتقل خلال العقود الأخيرة من نطاق الجدل الدعوي إلى فضاء البحث الأكاديمي، وأصبح – بحسب وصفه – جزءًا من بعض المناهج التعليمية في عدد من دول العالم الإسلامي، ما استدعى وضع قواعد منهجية تضبط الاشتغال به.
ويشير التقرير إلى انعقاد المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي عام 1987 في إسلام آباد، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية العالمية، بوصفه محطة تأسيسية في تقنين هذا الحقل المعرفي، حيث أُقرت بحوث تأصيلية وقواعد تنظّم الاستدلال وتحدد ضوابط الجمع بين النص الديني والنظرية العلمية.
قواعد المنهج
ويعرض الباحث جملة من القواعد التي نسبها إلى الزنداني، من أبرزها:
ويرى المهدلي أن هذه القواعد تمثل محاولة لـ«تأطير علمي» يحول دون توظيف الإعجاز العلمي في قراءات متعجلة أو غير منضبطة، مؤكدًا أن المشروع – بحسب عرضه – ينطلق من اعتبار الإعجاز العلمي فرعًا من فروع التفسير، وجزءًا من شرح الحديث.
كما استشهد بتقديم شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، للكتاب، والذي اعتبر فيه أبحاث الإعجاز العلمي لونًا من ألوان التفسير الذي يندرج ضمن ما يعلمه العلماء، وفق التقسيم المنسوب إلى عبد الله بن عباس لأنواع التفسير.
أبعاد فكرية وسياسية
ولا يقتصر التقرير على الجانب المنهجي، بل يربط مشروع الإعجاز العلمي بالسياق الأوسع لخطاب الزنداني، مشيرًا إلى أنه جمع بين العمل الدعوي والفكري والسياسي، وواكب تحولات اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك مرحلة الوحدة اليمنية، وما أعقبها من سجالات فكرية حول الهوية والدستور والتعليم.
ويعتبر الباحث أن خطاب الزنداني تميز – وفق توصيفه – بمحاولة الجمع بين المرجعية الشرعية والخطاب الأكاديمي، مع انخراطه في قضايا عامة مثل التنمية والتعليم والقضية الفلسطينية.
النتائج والتوصيات
خلصت الدراسة إلى أن تأثير الزنداني يعود – بحسب المهدلي – إلى «الخطاب التأصيلي المنضبط» الذي سعى إلى تقديم قراءة منهجية للإعجاز العلمي، إضافة إلى حضوره الدعوي والسياسي.
ودعت التوصيات إلى إعادة الاعتبار الرسمي لإرثه الفكري، وإدراج سيرته ومؤلفاته ضمن المناهج التعليمية، ودعم مؤسساته العلمية، وعلى رأسها جامعة الإيمان، إضافة إلى اقتراح تنظيم مؤتمر وطني للتعريف بإسهاماته.