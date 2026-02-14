3.1 مليار دولار من أجل الحب… الزهور تكتسح جيوب الأمريكيين في يوم فالنتين

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

من المتوقع أن يشهد سوق الزهور في الولايات المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في الإنفاق الاستهلاكي بمناسبة عيد الحب، حيث تُقدر التوقعات الصادرة عن الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن تصل قيمة مبيعات الزهور وحدها إلى حوالي 3.1 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم الصمادي، مؤسس علامة "Forever Rose"، في تصريح لشبكة "CNN الاقتصادية"، أن مبيعات الورود ترتفع بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشهر العادية، مما يجعل يوم القديس فالنتين موسماً استثنائياً لكل من بائعي الزهور والموردين.

أشار الصمادي إلى أن الزهور تحافظ على مكانتها كخيار مفضل للتعبير عن المودة والحب، مع ملاحظة توسع نطاق الإنفاق ليشمل الأصدقاء وأفراد العائلة، بل ويمتد في بعض الأحيان ليشمل الحيوانات الأليفة، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام صانعي الباقات المبتكرة لتلبية هذا الطلب المتنوع.

ويعتبر خبراء الصناعة عيد الحب موسماً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث تستطيع العلامات التجارية التي تتبنى الابتكار استغلال هذا الطلب المتزايد عبر تصميم باقات فاخرة وتقديم خدمات توصيل ذات جودة عالية، بالإضافة إلى دمج هدايا إضافية مثل الشوكولاتة أو بطاقات المعايدة لزيادة القيمة العاطفية للمنتج.

في ظل هذا الزخم التجاري، تظل الورود والزهور هي الخيار الأول لملايين الأمريكيين للتعبير عن مشاعرهم، مما يؤكد أنها لا تمثل مجرد منتج موسمي، بل هي تجربة عاطفية متجددة تحافظ على أهميتها الجوهرية بغض النظر عن تقلبات ظروف السوق.