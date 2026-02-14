صلاح في اختبار جديد أمام برايتون: الفرعون المصري يطارد التفوق التاريخي

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

يستعد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لمواجهة برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، وهو يمتلك سجلاً تهديفياً مذهلاً ضد "طيور النورس" يعكس تفوقه التاريخي عليهم.

ووفقاً للإحصائيات، خاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تحقيق 11 انتصاراً، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم فقط. الأرقام الهجومية تتحدث عن نفسها، حيث سجل الفرعون المصري 10 أهداف وصنع 8 أخرى في تلك المواجهات، مما يجعله مصدر قلق دائم لدفاعات برايتون.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد استعادته لروح الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز إثر تغلبه على سندرلاند، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات. هذه السلسلة شهدت قوة هجومية ملحوظة بتسجيل الفريق 14 هدفاً، مما يشير إلى تحسن كبير في الفعالية أمام المرمى.

بالإضافة إلى تألق صلاح، يستند ليفربول على عامل الأرض والجمهور، حيث نجح في حسم أربع من آخر خمس مواجهات مباشرة ضد برايتون على ملعب "أنفيلد". ويمثل كأس الاتحاد الإنجليزي فرصة حقيقية "للريدز" لتعزيز آمالهم في إنقاذ الموسم وسط المنافسة الشديدة في الدوري.

في المقابل، يصل برايتون بطموح كبير رغم خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري، حيث يرى في هذه المباراة منصة لإثبات قدرته على مجاراة الكبار، معتمداً على خبرة لاعبين مثل جيمس ميلنر والدور المحوري لفيردي كاديوجلو في بناء الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول وصل إلى هذا الدور بعد فوز سهل على بارنسلي (4-1)، بينما فجر برايتون مفاجأة كبيرة بإقصاء مانشستر يونايتد من ملعبه (2-1)، ليضرب موعداً نارياً مع ليفربول في اختبار صعب لكلا الفريقين.