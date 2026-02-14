صلاح في اختبار جديد أمام برايتون: الفرعون المصري يطارد التفوق التاريخي ليفربول يقرر بيع محمد صلاح بنهاية موسم 2026 توتنهام يقلب الصفحة… تودور يدخل المشهد لكتابة فصل جديد جمعية فلكية سعودية: الأربعاء أول أيام شهر رمضان العليمي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لليمن الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء أكبر حاملة طائرات بالعالم تتجه نحو إيران.. ماذا نعرف "يو إس إس جيرالد فورد"؟ مراسلات سرية قبل مقتل صالح بين عبد الحق وإبستين تكشف صراع السرديات وترتيبات لقاء سري في دبي وأبوظبي مع شخصيات من صنعاء الريال اليمني يستقر عند سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية ''أسعار الصرف الآن'' أبرز الملفات التي بحثها الرئيس العليمي مع كبير مستشاري الرئيس ترامب
يستعد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لمواجهة برايتون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، وهو يمتلك سجلاً تهديفياً مذهلاً ضد "طيور النورس" يعكس تفوقه التاريخي عليهم.
ووفقاً للإحصائيات، خاض صلاح 19 مباراة ضد برايتون في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تحقيق 11 انتصاراً، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم فقط. الأرقام الهجومية تتحدث عن نفسها، حيث سجل الفرعون المصري 10 أهداف وصنع 8 أخرى في تلك المواجهات، مما يجعله مصدر قلق دائم لدفاعات برايتون.
يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد استعادته لروح الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز إثر تغلبه على سندرلاند، ليحقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات. هذه السلسلة شهدت قوة هجومية ملحوظة بتسجيل الفريق 14 هدفاً، مما يشير إلى تحسن كبير في الفعالية أمام المرمى.
بالإضافة إلى تألق صلاح، يستند ليفربول على عامل الأرض والجمهور، حيث نجح في حسم أربع من آخر خمس مواجهات مباشرة ضد برايتون على ملعب "أنفيلد". ويمثل كأس الاتحاد الإنجليزي فرصة حقيقية "للريدز" لتعزيز آمالهم في إنقاذ الموسم وسط المنافسة الشديدة في الدوري.
في المقابل، يصل برايتون بطموح كبير رغم خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا في الدوري، حيث يرى في هذه المباراة منصة لإثبات قدرته على مجاراة الكبار، معتمداً على خبرة لاعبين مثل جيمس ميلنر والدور المحوري لفيردي كاديوجلو في بناء الهجمات.
تجدر الإشارة إلى أن ليفربول وصل إلى هذا الدور بعد فوز سهل على بارنسلي (4-1)، بينما فجر برايتون مفاجأة كبيرة بإقصاء مانشستر يونايتد من ملعبه (2-1)، ليضرب موعداً نارياً مع ليفربول في اختبار صعب لكلا الفريقين.