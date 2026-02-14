ليفربول يقرر بيع محمد صلاح بنهاية موسم 2026

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، حيث أفادت بأن نادي ليفربول الإنجليزي اتخذ قراراً نهائياً بعرض اللاعب للبيع بنهاية الموسم المقبل 2025/2026.

يأتي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للفريق تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت، خاصة مع تزايد المخاوف من رحيل صلاح مجاناً بعد انتهاء عقده. يمر صلاح بموسمه الثامن مع الريدز، وشهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في الاعتماد عليه أساسياً، بالإضافة إلى أزمة أثيرت إعلامياً قبل مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ووفقاً لموقع "fichajes"، تسعى إدارة ليفربول للاستفادة مادياً من بيع صلاح، وتفضل وجهته نحو الدوري السعودي، وهو ما سيساعد النادي في جني عائد مالي كبير لتعويض الإنفاق السابق، وتوفير الراتب الضخم الذي يتقاضاه النجم المصري.

على الرغم من استعادة صلاح لموقعه الأساسي في التشكيل بعد العودة من البطولة القارية، تشير التقارير إلى أن الأجواء داخل غرفة الملابس لا تزال متوترة. كما أن صلاح لم يقدم الأداء التهديفي المعتاد هذا الموسم، مسجلاً 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا، مما يفاقم النقاش حول مستقبله.

ويعتقد الموقع أن بيع صلاح وتوفير راتبه سيوفر دعماً كبيراً للمدرب سلوت، مما يمكنه من جلب صفقات جديدة تتناسب مع خطة إعادة البناء التي يقودها في النادي.