توتنهام يقلب الصفحة… تودور يدخل المشهد لكتابة فصل جديد

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 98

أعلن نادي توتنهام هوتسبير رسميًا عن تعيين المدرب الجديد إيجور تودور لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للمدرب المقال توماس فرانك.

جاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق تحسن فوري في الأداء والنتائج، والارتقاء بمركز الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار النادي في بيانه إلى أنهم يتوقعون من تودور بث التنظيم والحماس والروح التنافسية العالية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

من جانبه، أعرب إيجور تودور عن سعادته بالانضمام إلى السبيرز، معترفًا بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأكد تودور أن هدفه يتمثل في تحقيق ثبات أكبر في مستوى الفريق، واللعب بثقة عالية في كل مواجهة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك لاعبين بمواصفات عالية ومهمته هي تنظيمهم وتحفيزهم لرفع مستوى النتائج سريعًا.

وفي تعليق على التعيين، صرح المدير الرياضي للنادي، يوهان لانج، بأن تودور يمتلك الوضوح والحماس والخبرة المطلوبة لإدارة اللحظات الصعبة وإحداث تأثير ملموس. وأضاف لانج أن النادي يركز الآن على المضي قدمًا، واستقرار الأداء، وتعزيز جودة الفريق للمنافسة بقوة في كل من الدوري المحلي والبطولات الأوروبية.