جمعية فلكية سعودية: الأربعاء أول أيام شهر رمضان

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
رجحت جمعية "آفاق لعلوم الفلك" السعودية أن يكون يوم الأربعاء المقبل 18 فبراير أول أيام شهر رمضان، بسبب اقتران يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وسيظل الهلال ظاهراً بعد الغروب في مناطق غربية، مثل المغرب.

وقالت إن موعد الاقتران المركزي (المحاق) يحدث يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ الموافق 17 فبراير 2026م، الساعة 03:01 مساءً بتوقيت السعودية.

واضافت أن ما يميز هذا الاقتران أنه من النوع المرئي بالعين المجردة نظرًا لتزامنه مع كسوف الشمس الحلقي الذي سيحدث على أجزاء من جنوب الكرة الأرضية في ذلك اليوم.

 وأوضحت أنه "يُلاحظ أن فترة المكث تزداد كلما اتجهنا غربا نحو أفريقيا، فمثلاً يمكث الهلال نحو 11 دقيقة فوق الأفق الغربي لمدينة أغادير بالمغرب.

وخلصت إلى أنه بناء على هذه المعطيات الفلكية، من حدوث الاقتران قبل الغروب وثبوت مكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م أول أيام شهر رمضان حسابيا.

يذكر أن الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال وغرة رمضان يصدر عن المحكمة العليا في السعودية.

