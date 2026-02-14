صلاح في اختبار جديد أمام برايتون: الفرعون المصري يطارد التفوق التاريخي ليفربول يقرر بيع محمد صلاح بنهاية موسم 2026 توتنهام يقلب الصفحة… تودور يدخل المشهد لكتابة فصل جديد جمعية فلكية سعودية: الأربعاء أول أيام شهر رمضان العليمي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لليمن الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء أكبر حاملة طائرات بالعالم تتجه نحو إيران.. ماذا نعرف "يو إس إس جيرالد فورد"؟ مراسلات سرية قبل مقتل صالح بين عبد الحق وإبستين تكشف صراع السرديات وترتيبات لقاء سري في دبي وأبوظبي مع شخصيات من صنعاء الريال اليمني يستقر عند سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية ''أسعار الصرف الآن'' أبرز الملفات التي بحثها الرئيس العليمي مع كبير مستشاري الرئيس ترامب
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة والتقدم في مسار توحيد القرارين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية. كما ناقشا سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة اليمنية.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن الجهود الأمريكية لردع ما وصفه بالتهديد الإيراني في المنطقة.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن حماية الدولة اليمنية ليست شأناً داخلياً فقط، بل مسألة أمن إقليمي ودولي، معتبرا ان التهديد المركزي لا يزال يتمثل في المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة في المنطقة.
كما أعرب العليمي عن تطلعه إلى استئناف وتسريع البرامج التنموية والإنسانية، ودعم قدرات الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد الرئيس على ان المرحلة الحالية تتطلب تثبيت معادلة قائمة على دعم الدولة لا دعم الكيانات الموازية، مؤكدا ان المنطقة تمر بلحظة إعادة تشكل استراتيجي، وان الضغوط الأميركية القصوى على ايران، وإضعاف أذرعها في أكثر من ساحة يخلق فرصة تاريخية لإنهاء نفوذها في اليمن.