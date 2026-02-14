العليمي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لليمن  

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة والتقدم في مسار توحيد القرارين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية. كما ناقشا سبل تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة اليمنية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، فضلا عن الجهود الأمريكية لردع ما وصفه بالتهديد الإيراني في المنطقة.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن حماية الدولة اليمنية ليست شأناً داخلياً فقط، بل مسألة أمن إقليمي ودولي، معتبرا ان التهديد المركزي لا يزال يتمثل في المشروع الإيراني وأذرعه المسلحة في المنطقة.

كما أعرب العليمي عن تطلعه إلى استئناف وتسريع البرامج التنموية والإنسانية، ودعم قدرات الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة وتوفير الخدمات الأساسية.

وشدد الرئيس على ان المرحلة الحالية تتطلب تثبيت معادلة قائمة على دعم الدولة لا دعم الكيانات الموازية، مؤكدا ان المنطقة تمر بلحظة إعادة تشكل استراتيجي، وان الضغوط الأميركية القصوى على ايران، وإضعاف أذرعها في أكثر من ساحة يخلق فرصة تاريخية لإنهاء نفوذها في اليمن.