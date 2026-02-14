الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 260

دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مقاربة دولية جديدة وشاملة لتحقيق الاستقرار الاقليمي، والأمن المستدام للملاحة والممرات المائية، ترتكز على الردع وليس سياسة احتواء الارهابيين، متطلعا الى ان يكون العام 2026 عاما للشراكة الدولية في بناء المؤسسات الوطنية، وانهاء التهديد الارهابي.

وقال الرئيس في جلسة حوارية حول امن الممرات المائية، ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي انطلقت اعماله امس الجمعة" ان تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يتطلب نهجا مختلفا مع القضية اليمنية، بحيث يساعد على بناء مؤسسات الدولة الوطنية ويحقق الردع ضد الارهابيين، ولا يكتفي باحتوائهم أو تقديم الحوافز لهم".

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان مليشيات الحوثي الارهابية ستظل تهديدا دائما للمصالح الدولية والإقليمية، والأمن الوطني، حتى وان اوقفت مؤقتا عملياتها في البحر الأحمر.

مضيفًا: "خلال الفترة الماضية للأسف الشديد، تم التعاطي مع الاعمال الإرهابية في البحر الأحمر باعتبارها خطرا أمنىيا مؤقتا؛ وعلى هذا الأساس تم إطلاق مبادرة حارس الازدهار وكذلك العملية اسبيدس، لكن هذه المقاربة التكتيكية أدت الى عسكرة المنطقة بدلا عن استقراراها، وتعثرت في معالجة جذور المشكلة".

و اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان ما جرى، وما سوف يجري في البحر الأحمر، وباب المندب، يمثل معضلة جيوسياسية معقدة، نتيجة لمجموعة من العوامل، منها نشاط الدول الإقليمية الساعية الى الهيمنة وفي مقدمتها النظام الايراني، اضافة الى محدودية قدرات الدولة اليمنية لردع الاعمال التخريبية ومكافحة الإرهاب، وتنامي قوة جماعات ما دون الدولة.

اضاف "هنا لا يجب ان نفصل بين جماعة الحوثي، وتنظيمات القاعدة وحركة الشباب، وداعش، التي صارت تعمل كشبكة واحدة مزعزعة للأمن في ضفتي باب المندب".

وشدد الرئيس، على ان امن الملاحة يتطلب استراتيجية دولية اشمل ترتكز على احترام الشرعية الدولية وسيادة، ووحدة الدول، ودعم الدول الوطنية الهشة من اجل القيام بمهامها لاسيما في اليمن والصومال، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب بصورة استباقية، وتصنيف الجماعات الإرهابية كتهديد جيوسياسي طويل الأمد.

و شجع الرئيس المجتمع الدولي على تفعيل الهياكل الإقليمية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بشراكات دولية أوسع لتعزيز استقرار المنطقة، وتحديدا مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوة المهام المشتركة 152.

كما جدد التأكيد على ان امن الملاحة الدولية يبدأ بالعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن، والعمل على تبنى استراتيجية ردع مشتركة ضد الجماعات المسلحة لضمان عدم قيامها باي عمليات إرهابية عابرة للحدود.

وتطرق الرئيس الى التدابير التي اتخدتها الحكومة اليمنية مؤخرا بدعم صادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في تجنيب العالم سيناريو كارثي بسبب الخطوات التي قامت بها قوة مسلحة في ديسمبر الماضي حاولت التمرد على مؤسسات الدولة والاستيلاء على كامل شواطئ جنوب اليمن، وفرض واقع تقسيمي في البلاد استنادا الى دعم قوى خارجية. مؤكدا الحاجة الى تعزيز شراكة اليمن الدولية في هذا المسار لان استدامة الامن الملاحي الدولي يبدأ من استقرار البر اليمني.