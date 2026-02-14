صلاح في اختبار جديد أمام برايتون: الفرعون المصري يطارد التفوق التاريخي ليفربول يقرر بيع محمد صلاح بنهاية موسم 2026 توتنهام يقلب الصفحة… تودور يدخل المشهد لكتابة فصل جديد جمعية فلكية سعودية: الأربعاء أول أيام شهر رمضان العليمي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي لليمن الرئيس اليمني يخاطب العالم من ميونخ بشأن الخطر الحوثي ويدعو لمقاربة مختلفة تتركز على الردع وليس الإحتواء أكبر حاملة طائرات بالعالم تتجه نحو إيران.. ماذا نعرف "يو إس إس جيرالد فورد"؟ مراسلات سرية قبل مقتل صالح بين عبد الحق وإبستين تكشف صراع السرديات وترتيبات لقاء سري في دبي وأبوظبي مع شخصيات من صنعاء الريال اليمني يستقر عند سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية ''أسعار الصرف الآن'' أبرز الملفات التي بحثها الرئيس العليمي مع كبير مستشاري الرئيس ترامب
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت
بتاريخ 14/02/2026
الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية
شراء الدولار 1558
بيع الدولار 1570
شراء السعودي 410
بيع السعودي 415
الأسعار في مناطق الحوثيين
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30