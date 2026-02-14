الريال اليمني يستقر عند سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية ''أسعار الصرف الآن''

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 501

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت

بتاريخ 14/02/2026

الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية

شراء الدولار 1558

بيع الدولار 1570

شراء السعودي 410

بيع السعودي 415

الأسعار في مناطق الحوثيين

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30