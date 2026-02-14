الريال اليمني يستقر عند سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية ''أسعار الصرف الآن''

آخر الاخبار

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت

بتاريخ 14/02/2026

الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية

شراء الدولار              1558

بيع الدولار                 1570

شراء السعودي             410

بيع السعودي                415

الأسعار في مناطق الحوثيين

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

