الرئيس يقترح خطة ''مارشال'' لإعادة إعمار اليمن

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن بلاده تتطلع إلى إدماج شامل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعياً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس وصولاً إلى تكامل مؤسسي واندماج اقتصادي كامل، مقترحاً إطلاق “خطة مارشال خليجية” لإعادة إعمار اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أوضح العليمي أن هذه الرؤية تستند إلى الاستفادة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما يتسق مع رؤية السعودية 2030، ومؤكداً أن العلاقات اليمنية السعودية تمثل نقطة انطلاق لإعادة بناء نموذج الشراكة مع بقية دول الخليج.

وأقر بأن الظروف الراهنة قد لا تسمح بعضوية كاملة لليمن في المجلس، لكنه شدد على أهمية توسيع التعاون التدريجي عبر ما وصفها بـ”البوابة السعودية”، معتبراً أن الرياض شريك محوري في جهود التعافي وإعادة تشكيل النظام الإقليمي.

واستعرض الرئيس اليمني مسار العلاقات اليمنية الخليجية منذ منتصف القرن الماضي، مشيراً إلى تنامي إدراك أهمية اليمن في منظومة الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد النفوذ الإيراني وتهديدات الجماعات المسلحة، وعلى رأسها الحوثيون وتنظيما القاعدة وداعش.

واعتبر أن تدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2015 عكس ترابط الأمن اليمني والخليجي، مؤكداً أن استقرار الدولة اليمنية يمثل شرطاً أساسياً لأمن المنطقة. كما أشاد بدور السعودية ودول الخليج في جهود الوساطة السياسية، من المبادرة الخليجية إلى خارطة الطريق للسلام، مشدداً على أن أي تسوية مستقبلية ينبغي أن تتضمن تفكيك المليشيات المسلحة ووقف التدخلات الإيرانية.

وأكد العليمي أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تقترن بحزمة من الضغوط والتنمية، معتبراً أن الرياض أدركت هذه المعادلة، في إشارة إلى إجراءات حديثة في المحافظات الشرقية وضمانات مطروحة لمعالجة القضية الجنوبية.

وشدد الرئيس اليمني على أن مستقبل بلاده الآمن يبدأ بمصالحة داخلية شاملة، وتصالح مع دول مجلس التعاون، ونبذ النزعات الطائفية والسلاح المنفلت، مع التعويل على القدرات البشرية لليمن ليكون إضافة إيجابية لأمن واستقرار المنطقة.