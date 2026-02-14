الزبادي والكمون للتخسيس- هل ينقص الوزن حقًا

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يبحث العديد من الأشخاص أصحاب السمنة المفرطة، على بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في نظام الدايت لإنقاص الوزن، ومن بين هذه الأطعمة الزبادي بالكمون هل يحقق نتائج فعالة؟

في هذا الصدد يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول الزبادي بالكمون لإنقاص الوزن، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة هديل عرفة أخصائية التغذية العلاجية.

ما فوائد الزبادي بالكمون لإنقاص الوزن؟الزبادي بالكمون له فوائد عديد في حالة تناوله بشكل منتظم لمتبعي نظام الدايت، حيث يساهم بشكل غير مباشر في انقاص الوزن، ومن فوائده التالي:

1- تحسين الهضمبفضل غناه بالبروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة من خلال تحقيق توازن صحي في الأمعاء، بالإضافة إلى أنه يحسن من حركة الأمعاء ويتخلص من الغازات، ويسهل من عمليتي الهضم والإخراج وبالتالي يقلل من احتمالية حدوث الإمساك المُزمن المصاحب لنظام الدايت.

2- يساعد على حرق الدهونيحتوي الزبادي مع الكمون على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للالتهابات تساعد في تحفيز عملية "الأيض" وتساهم في حرق دهون الخصر.

3- يقلل من احتباس السوائلالكمون مع الزبادي يكافح احتباس السوائل بفضل خصائصه المدرة للبول، ما يساعد على طرد الماء الزائد والأملاح من الجسم، وتقليل الانتفاخ والغازات، خاصة عند تناوله بانتظام، كما أنه يساهم في تخفيف تورم الجسم الناتج عن التقلبات الهرمونية ويحسن عملية الأيض.

4- يساعد في تقليل الشهيةيساهم الكمون مع الزبادي في تقليل الشهية وزيادة الإحساس بالشبع، خاصة عند تناوله قبل الوجبات، مما يسهم في خفض السعرات الحرارية المتناولة وحرق الدهون، خاصة في الليل.

كيفية تناول الزبادي بالكمون؟

ينصح بتناول الزبادي مع الكمون قبل النوم أو كوجبة عشاء خفيف، وذلك للحصول على نتائج فعالة، والطريقة الصحيحة لتناوله، هى علبة زبادي لايت مع نصف ملعقة من الكمون المطحون