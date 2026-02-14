أول أيام رمضان.. دول تحسم الموعد وأخرى تنتظر الهلال.. تفاصيل

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أيام قليلة ويهل الشهر الكريم علينا ببركاته ونفحاته، وتبدأ الدول الإسلامية فى تحرى رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر الكريم، الذى من المتوقع أن يكون يوم 18 أو 19 فبراير 2026، بحسب اختلاف الرؤية الفلكية والموقع الجغرافى لكل دولة، وتختلف بعض الأحيان بين الدول بسبب عوامل الطقس، وارتفاع القمر، وزاوية الرؤية، والمناخ المحلى، ، وليس الاختلاف في هذا فحسب..

بل يكون أيضا في عدد ساعات الصيام بسبب الموقع الجغرافي وخطوط العرض، حيث تؤثر زاوية الشمس ومدة النهار على طول الصيام، ما يجعل اختلافها ملحوظًا بين المناطق القريبة من خط الاستواء والمناطق الشمالية أو الجنوبية البعيدة عنه.

رمضان 2026 بين الشتاء والربيع

وفى ظل التباين الكبير بين الدول ونظرا لأن شهر رمضان 2026 سيكون في أواخر فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن هذا يعني أن عدد ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستكون معتدلة، مقارنة بأشهر رمضان في السنوات السابقة، وخصوصا تلك التي تزامن فيها هذا الشهر مع فصل الصيف.

كما تسجل أطول ساعات الصيام في أقصى شمال الكرة الأرضية، ولا سيما فى المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، حيث يبدأ النهار بالازدياد تدريجياً مع اقتراب الاعتدال الربيعى.

في المقابل، تسجل دول النصف الجنوبي أقصر ساعات صيام خلال هذه الفترة من السنة، نظراً لقصر النهار فيها.

ومن هنا يتجدد السؤال السنوي مع اقتراب شهر رمضان، حول عدد ساعات الصيام، وأي الدول تسجل أطول نهار وأيها تحظى بأقصر مدة صيام، في ظل اختلاف خطوط العرض وتأثير الموقع الجغرافي على طول النهار.

ساعات الصيام في العواصم العربية تشهد معظم العواصم العربية ساعات صيام معتدلة في رمضان 2026، تتراوح بين 12 ساعة ونصف و14 ساعة تقريباً، مع فروق محدودة بحسب الموقع الجغرافي.

الأقصر عربياً موروني (جزر القمر): نحو 12 ساعة و45 دقيقة، مقديشو (الصومال):

نحو 12 ساعة و55 دقيقة، جيبوتي:

نحو 13 ساعة و5 دقائق، دمشق (سوريا):

نحو 13 ساعة و20 دقيقة، الرياض (السعودية)، أبوظبي (الإمارات)، الدوحة (قطر):

نحو 13 ساعة و22 دقيقة، القاهرة (مصر): نحو 13 ساعة و35 دقيقة الأطول عربياً الجزائر العاصمة: نحو 13 ساعة و50 دقيقة، تونس العاصمة:

نحو 13 ساعة و52 دقيقة، الرباط (المغرب): نحو 13 ساعة و55 دقيقة العواصم الإسلامية خارج العالم العربي الأطول صياماً أستانا (كازاخستان):

قرابة 15 ساعة و30 دقيقة، سراييفو (البوسنة والهرسك):

نحو 14 ساعة و50 دقيقة، أنقرة (تركيا):

نحو 14 ساعة و40 دقيقة، إسلام آباد (باكستان): نحو 14 ساعة و5 دقائق، طهران (إيران):

نحو 14 ساعة و20 دقيقة، داكا (بنجلاديش): نحو 13 ساعة و45 دقيقة.

الأقصر صياما جاكرتا (إندونيسيا):

نحو 13 ساعة و5 دقائق، كوالالمبور (ماليزيا): نحو 13 ساعة و10 دقائق، كمبالا (أوغندا):

نحو 13 ساعة، نيروبي (كينيا):

نحو 13 ساعة. عدد ساعات الصيام في العواصم العالمية تسجل أطول ساعات صيام الشهر الكريم في أقصى شمال الكرة الأرضية، ولاسيما في المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، حيث يبدأ النهار بالازدياد تدريجياً مع اقتراب الاعتدال الربيعي.

أطول ساعات الصيام عالمياً ومن أبرز هذه المناطق: جرينلاند (نوك)، آيسلندا، شمال النرويج ***وفي هذه المناطق قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة.

فى المقابل، تسجل دول النصف الجنوبى أقصر ساعات صيام خلال هذه الفترة من السنة، نظراً لقصر النهار فيها.. أقصر ساعات الصيام عالميا ومن أبرز هذه الدول: تشيلى، الأرجنتين، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا

وتتراوح مدة الصيام هناك بين 11 و12 ساعة تقريباً. ومع تقدم أيام الشهر، ستزداد مدة الصيام تدريجياً نتيجة ازدياد طول النهار، ما يعنى أن الأيام الأخيرة من رمضان ستكون أطول بقليل من أيامه الأولى.

4 دول وهيئات فلكية تحدد موعد ولادة الهلال

وحددت 4 دول وهيئات فلكية موعد ولادة هلال شهر رمضان للعام الهجرى الجارى 1447، وسط تباين بين من حدد الأربعاء أو الخميس 18 – 19 فبراير ليكون هو غرة شهر رمضان.

سلطنة عُمان أول دولة عربية تحدد رسميا وكانت سلطنة عُمان، أعلنت رسميا الأربعاء، موعد بداية شهر رمضان، وذلك قبل أسبوع من بداية استطلاع الهلال، لتكون بذلك أول دولة عربية تعلن غرّة شهر الصيام.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية:

أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية اليوم في بيان لها أن يوم الأربعاء الموافق 18 من فبراير لعام 2026م هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، ويكون يوم الخميس غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026م".

ووفق بيان اللجنة فإنه نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1447هـ، الموافق 17 من فبراير لعام 2026م، قبل أو مع غروب الشمس في جميع محافظات سلطنة عُمان، وعليه فرؤيته مستحيلة في هذا اليوم".

وأضاف البيان: أخذا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم عندما تؤكد حقائق العلم استحالة الرؤية، فإن اللجنة تعلن أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، الموافق 18 من فبراير لعام 2026م، ويكون يوم الخميس هو غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026 م.

مركز الفلك الدولي وتركيا وسنغافورة من جهته أعلن مركز الفلك الدولي أن كلا من تركيا وسلطنة عُمان وسنغافورة اتفقت على أن يوم الأربعاء 18 فبراير سيكون المتمم لشهر شعبان، على أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن الحسابات الفلكية المسبقة في تركيا وسنغافورة أظهرت استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير (يوم التحري)؛ نظرا لغروب القمر قبل الشمس في أغلب أرجاء العالم العربي والإسلامي.

قطر تحدد الغرة فلكياً بينما انفردت دولة قطر حتى الأن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير 2026م بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري، وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

متى يكون أول أيام عيد الفطر؟ وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس أول أيام شهر شوال لعام 1447 هـ، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر، على أن يبقى الإعلان الرسمي مرهوناً بثبوت رؤية هلال الشهر وفق الآليات الشرعية المعتمدة لدى الجهات المختصة