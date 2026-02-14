الزبادي والكمون للتخسيس- هل ينقص الوزن حقًا أول أيام رمضان.. دول تحسم الموعد وأخرى تنتظر الهلال.. تفاصيل 7 عادات يومية تقلل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق صيام مرضى القلب- فئات ممنوعة وأخرى يمكنها الصيام بآمان أفضل سحور لمريض السكر في رمضان.. الطبق المثالي كسر الصيام بالتمر- فئات ممنوعة من الإفطار عليه أنواع القولون العصبي وأحدث طرق التشخيص والعلاج المئات مهددون بالترحيل..ماذا يعني إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا؟ رئيس الوزراء: العودة إلى عدن تمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً وهذه استراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية عاجل: العليمي يدعو لإدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عبر شراكة استراتيجية شاملة
مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل كثير من مرضى القلب عن إمكانية الصيام، خاصة من يتناولون مدرات البول أو يعانون من ضعف في عضلة القلب أو أمراض الشرايين التاجية.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" موقف صيام مرضى القلب وفقًا لما ذكره الدكتور خالد حامد، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
لماذا تنتشر الأزمات القلبية بين الشباب حاليًا؟
من يمكنه الصيام بآمان من مرضى القلب؟
يوضح حامد أن المرضى المستقرين صحيًا يمكنهم الصيام مع مراعاة تنظيم الأدوية والوجبات، وتشمل التوصيات:
1-أدوية الفطار، خاصة مدرات البول، تؤخذ بعد الإفطار، وأدوية العشاء تؤخذ عند السحور.
2- تناول كميات صغيرة ومتوازنة في الإفطار والسحور لتجنب زيادة العبء على القلب والمعدة.
3-شرب حوالي 2 لتر من السوائل موزعة بين الإفطار والسحور، وتجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة قبل الفجر.
4- الحد من المأكولات المالحة والمخللات والطرشي التي تحبس السوائل وترفع الضغط.
تجنب الجهد البدني الزائد قبل المغرب لتقليل خفقان القلب أو انخفاض الضغط أثناء ذروة الجفاف.
من يجب عليه الإفطار من مرضى القلب؟
يشير حامد إلى أن بعض حالات مرضى القلب تتطلب الإفطار حفاظًا على الصحة، وتشمل:
1- في حالة ضعف عضلة القلب حديث التشخيص ويحتاج علاجًا مكثفًا، خاصة مدرات البول.
2- الذبحة الصدرية غير المستقرة أو جلطة القلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
3-جراحة القلب المفتوح خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
4- ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي مع ضعف الجزء الأيمن من القلب.
5-الجلطات الحادة في الساق أو الشريان الرئوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
6-ضيق شديد بأي صمام قلبي مثل الأورطي أو الميترالي.
7-أي حالة مستقرة لكنها تصاحبها أعراض أثناء الصيام مثل ألم الصدر، ضيق النفس، دوخة أو تورم بالجسم.
لماذا تنظيم الصيام مهم؟
يشدد حامد على أن تنظيم الصيام والأدوية يضمن سلامة القلب ويقلل المخاطر الصحية، مؤكدًا أن الصيام مرن ويعتمد على حالة كل مريض على حدة.
ويضيف أن الالتزام بتعليمات الطبيب والوجبات المعتدلة والسوائل الكافية هو الطريقة الآمنة للاستفادة من الصيام دون أي أضرار