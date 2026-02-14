صيام مرضى القلب- فئات ممنوعة وأخرى يمكنها الصيام بآمان

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل كثير من مرضى القلب عن إمكانية الصيام، خاصة من يتناولون مدرات البول أو يعانون من ضعف في عضلة القلب أو أمراض الشرايين التاجية.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" موقف صيام مرضى القلب وفقًا لما ذكره الدكتور خالد حامد، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

من يمكنه الصيام بآمان من مرضى القلب؟

يوضح حامد أن المرضى المستقرين صحيًا يمكنهم الصيام مع مراعاة تنظيم الأدوية والوجبات، وتشمل التوصيات:

1-أدوية الفطار، خاصة مدرات البول، تؤخذ بعد الإفطار، وأدوية العشاء تؤخذ عند السحور.

2- تناول كميات صغيرة ومتوازنة في الإفطار والسحور لتجنب زيادة العبء على القلب والمعدة.

3-شرب حوالي 2 لتر من السوائل موزعة بين الإفطار والسحور، وتجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة قبل الفجر.

4- الحد من المأكولات المالحة والمخللات والطرشي التي تحبس السوائل وترفع الضغط.

تجنب الجهد البدني الزائد قبل المغرب لتقليل خفقان القلب أو انخفاض الضغط أثناء ذروة الجفاف.

من يجب عليه الإفطار من مرضى القلب؟

يشير حامد إلى أن بعض حالات مرضى القلب تتطلب الإفطار حفاظًا على الصحة، وتشمل:

1- في حالة ضعف عضلة القلب حديث التشخيص ويحتاج علاجًا مكثفًا، خاصة مدرات البول.

2- الذبحة الصدرية غير المستقرة أو جلطة القلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

3-جراحة القلب المفتوح خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

4- ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي مع ضعف الجزء الأيمن من القلب.

5-الجلطات الحادة في الساق أو الشريان الرئوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

6-ضيق شديد بأي صمام قلبي مثل الأورطي أو الميترالي.

7-أي حالة مستقرة لكنها تصاحبها أعراض أثناء الصيام مثل ألم الصدر، ضيق النفس، دوخة أو تورم بالجسم.

لماذا تنظيم الصيام مهم؟

يشدد حامد على أن تنظيم الصيام والأدوية يضمن سلامة القلب ويقلل المخاطر الصحية، مؤكدًا أن الصيام مرن ويعتمد على حالة كل مريض على حدة.

ويضيف أن الالتزام بتعليمات الطبيب والوجبات المعتدلة والسوائل الكافية هو الطريقة الآمنة للاستفادة من الصيام دون أي أضرار