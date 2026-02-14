أفضل سحور لمريض السكر في رمضان.. الطبق المثالي

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

نصح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكري، مرضى السكري بضرورة اختيار وجبة سحور متوازنة خلال شهر رمضان، تعتمد على البروتين النباتي والدهون الصحية بدلًا من النشويات، للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال ساعات الصيام.

وأوضح، أن طبق الفول المدمس المضاف إليه زيت الزيتون، مع الخضروات وطبق سلطة، يُعد خيارًا مثاليًا للسحور، لاحتوائه على ألياف وبروتين نباتي يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما أوصى بتناول بيضة مسلوقة أو اثنتين، إلى جانب منتجات الألبان مثل الجبنة القريش أو الزبادي كامل الدسم، لما تحتويه من بروتين يساهم في ضبط معدلات السكر.

وأشار إلى أهمية إضافة قطعتين من المكسرات، خاصة عين الجمل، لما تحتويه من دهون صحية مفيدة للقلب ولمرضى السكري، مع تناول الشاي أو القهوة دون إضافة سكر.

ولفت إلى أنه يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة ضمن وجبة السحور، مع تجنب الإفراط في السكريات أو النشويات المكررة التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر يعقبه هبوط أثناء الصيام