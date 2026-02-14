أفضل سحور لمريض السكر في رمضان.. الطبق المثالي كسر الصيام بالتمر- فئات ممنوعة من الإفطار عليه أنواع القولون العصبي وأحدث طرق التشخيص والعلاج المئات مهددون بالترحيل..ماذا يعني إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا؟ رئيس الوزراء: العودة إلى عدن تمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً وهذه استراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية عاجل: العليمي يدعو لإدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عبر شراكة استراتيجية شاملة عام الخسائر الثقيلة: الحوثيون يدخلون 2026 مثقلين بالهزائم الأمنية والمالية.. اغتيالات وضربات موجعة تُربك قيادة المليشيا وتشل حكومتهم الإمارات تستعين بالصهاينة لتشويه صورة السعودية في واشنطن.. وابوظبي تنقل الصراع الخليجي إلى أروقة المنظمات اليهودية لاتهام الرياض بمعاداة السامية اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن
نصح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكري، مرضى السكري بضرورة اختيار وجبة سحور متوازنة خلال شهر رمضان، تعتمد على البروتين النباتي والدهون الصحية بدلًا من النشويات، للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال ساعات الصيام.
وأوضح، أن طبق الفول المدمس المضاف إليه زيت الزيتون، مع الخضروات وطبق سلطة، يُعد خيارًا مثاليًا للسحور، لاحتوائه على ألياف وبروتين نباتي يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.
كما أوصى بتناول بيضة مسلوقة أو اثنتين، إلى جانب منتجات الألبان مثل الجبنة القريش أو الزبادي كامل الدسم، لما تحتويه من بروتين يساهم في ضبط معدلات السكر.
وأشار إلى أهمية إضافة قطعتين من المكسرات، خاصة عين الجمل، لما تحتويه من دهون صحية مفيدة للقلب ولمرضى السكري، مع تناول الشاي أو القهوة دون إضافة سكر.
ولفت إلى أنه يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة ضمن وجبة السحور، مع تجنب الإفراط في السكريات أو النشويات المكررة التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر يعقبه هبوط أثناء الصيام