كسر الصيام بالتمر- فئات ممنوعة من الإفطار عليه

السبت 14 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كسر الصيام بالتمر من العادات الشائعة بين الأشخاص، لاحتوائه على نسبة سكريات طبيعية سهلة الامتصاص دون إرهاق المعدة، كما يحتوي على ألياف ومعادن، تعزز الهضم وتمنع الجفاف، لكن رغم هذه الفوائد إلا أن هناك بعض الفئات ممنوعة من تناوله.

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" الأشخاص الممنوعون من تناول التمر على الإفطار، وذلك وفقًا للدكتور خالد جمال استشاري التغذية العلاجية وتأهيل إصابات رياضية.

ينصح بعدم الإفراط في تناول التمر على الإفطار في رمضان لأنه رغم فوائده إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجي في سكر الدم، وقد يؤدي أيضًا إلى مشاكل هضمية مثل الغازات والانتفاخات، لذا ينصح بتناول تمرة واحدة لـ 3 بحد أقصى،

وهناك أشخاص يفضل عد البدء في الإفطار بتناول التمر منهم التالي:

1-مرضى السكري

حتوي التمر على نسبة عالية من السكريات البسيطة "الجلوكوز والفركتوز"، وتناله لمرضى السكر، خاصة في حالة الإفراط، يسبب ارتفاعاً سريعاً في سكر الدم ومنها حدوث مضاعفات.

2- مرضى الجهاز الهضمي

الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي فقد يسبب التمر انتفاخاً وتقلصات بسبب احتوائه على نسبة عالية من سكر الفركتوز والكربوهيدرات، بالإضافة إلى المصابون، بحساسية المعدة، لأن الإفراط في التمر، خاصة على الإقطار بعد الصيام، قد يؤدي لألم في المعدة.

3- بعض أمراض الكلىل

احتواء التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم، من الضروري على مرضى الكلى المتقدمة الحذر من تناوله، لعدم حدوث المضاعفات الصحية، يمكن تناول تمرة واحدة في حالة الضرورة وعند الشعور بانخفاض سكر الدم الناتج عن الصيام.

4- مرضى السمنة

التمر يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يجعله غير مناسب لمن يسعون لإنقاص الوزن ويتبعون نظام الدايت في رمضان، يمكن الإفطار على طبق صغير من الشربة الدافئة، مثل شربة الدجاج، أو شربة الخضار