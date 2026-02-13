المئات مهددون بالترحيل..ماذا يعني إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا؟ رئيس الوزراء: العودة إلى عدن تمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً وهذه استراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية عاجل: العليمي يدعو لإدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عبر شراكة استراتيجية شاملة عام الخسائر الثقيلة: الحوثيون يدخلون 2026 مثقلين بالهزائم الأمنية والمالية.. اغتيالات وضربات موجعة تُربك قيادة المليشيا وتشل حكومتهم الإمارات تستعين بالصهاينة لتشويه صورة السعودية في واشنطن.. وابوظبي تنقل الصراع الخليجي إلى أروقة المنظمات اليهودية لاتهام الرياض بمعاداة السامية اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لليمن، وهو البرنامج الذي يتيح إعفاءً من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لعدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن نويم أوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، حيث خلصت الإدارة إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة عادةً للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.
وتُمنح الحماية لفترة تتراوح بين 6 و18 شهرًا ، مع إمكانية التمديد حال استمرار الأسباب الدافعة لذلك.
وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن نحو 1380 مواطناً يمنياً كانوا مشمولين بهذا الوضع حتى 31 مارس 2025، وقد تم تمديده آخر مرة في عام 2024، على أن ينتهي رسمياً في الثالث من مارس المقبل.
ودعت الإدارة الأمريكية، اليمنيين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى المغادرة الطوعية مع تذكرة مجانية ومكافأة مالية قدرها 2600 دولار.
ويدخل قرار يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.