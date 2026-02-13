المئات مهددون بالترحيل..ماذا يعني إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين في أمريكا؟

الجمعة 13 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لليمن، وهو البرنامج الذي يتيح إعفاءً من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لعدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز أن نويم أوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، حيث خلصت الإدارة إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.

ويُمنح وضع الحماية المؤقتة عادةً للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.

وتُمنح الحماية لفترة تتراوح بين 6 و18 شهرًا ، مع إمكانية التمديد حال استمرار الأسباب الدافعة لذلك.

وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن نحو 1380 مواطناً يمنياً كانوا مشمولين بهذا الوضع حتى 31 مارس 2025، وقد تم تمديده آخر مرة في عام 2024، على أن ينتهي رسمياً في الثالث من مارس المقبل.

ودعت الإدارة الأمريكية، اليمنيين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى المغادرة الطوعية مع تذكرة مجانية ومكافأة مالية قدرها 2600 دولار.

ويدخل قرار يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.