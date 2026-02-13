رئيس الوزراء: العودة إلى عدن تمثل التزاماً سياسياً وأخلاقياً وهذه استراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية عاجل: العليمي يدعو لإدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عبر شراكة استراتيجية شاملة عام الخسائر الثقيلة: الحوثيون يدخلون 2026 مثقلين بالهزائم الأمنية والمالية.. اغتيالات وضربات موجعة تُربك قيادة المليشيا وتشل حكومتهم الإمارات تستعين بالصهاينة لتشويه صورة السعودية في واشنطن.. وابوظبي تنقل الصراع الخليجي إلى أروقة المنظمات اليهودية لاتهام الرياض بمعاداة السامية اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ
قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته الجديدة ستتعامل مع نيلها الثقة باعتباره “تكليفاً وطنياً ومسؤولية تاريخية” في مرحلة يصفها بالمفصلية، متعهداً بتحقيق نتائج ملموسة في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية ممتدة جراء الحرب.
وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة صحفية "يعيد مأرب برس نشرها" عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أن التشكيلة الوزارية قامت على أساس “الكفاءة والقدرة على الإنجاز”، مع مراعاة التوافقات السياسية اللازمة للاستقرار، مشيراً إلى أن الأولوية ستُمنح للملفات الخدمية والاقتصادية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
وأوضح أن حكومته تستند إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، إضافة إلى مساندة السعودية، التي وصف دعمها لليمن بأنه “استثنائي وتاريخي” ويشمل الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية.
وقال إن الاستراتيجية الحكومية لمعالجة الأوضاع المعيشية تركز على ضبط الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية، إلى جانب توجيه الدعم الخارجي نحو القطاعات الخدمية الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إجراءات اقتصادية وصفها بالصعبة لكنها ضرورية.
وأشاد بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبراً أنهما يشكلان ركيزة أساسية في جهود التعافي، من خلال تنفيذ مشاريع في البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، أشار رئيس الوزراء إلى تحسن نسبي في قطاعي الكهرباء والمياه في المناطق الخاضعة للحكومة، مع خطط لمواصلة تنفيذ حلول عاجلة بالتوازي مع مشاريع طويلة الأمد، لا سيما في مجالي الطاقة البديلة وإدارة الموارد المائية.
وأكد أن عودة الحكومة إلى عدن تمثل “التزاماً سياسياً وأخلاقياً”، مشيراً إلى وجود تنسيق أمني يهدف إلى تعزيز عمل مؤسسات الدولة من الداخل.
كما رحب برعاية السعودية لمؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، معتبراً إياه خطوة مهمة لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار وطني شامل.
وختم رئيس الوزراء بالقول إن حكومته تدرك حجم المعاناة التي يواجهها اليمنيون، متعهداً بالعمل بشفافية وبذل جهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية، رغم صعوبة المرحلة.