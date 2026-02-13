عاجل: العليمي يدعو لإدماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عبر شراكة استراتيجية شاملة عام الخسائر الثقيلة: الحوثيون يدخلون 2026 مثقلين بالهزائم الأمنية والمالية.. اغتيالات وضربات موجعة تُربك قيادة المليشيا وتشل حكومتهم الإمارات تستعين بالصهاينة لتشويه صورة السعودية في واشنطن.. وابوظبي تنقل الصراع الخليجي إلى أروقة المنظمات اليهودية لاتهام الرياض بمعاداة السامية اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ الحكومة اليمنية تعلن رؤيتها: توحيد القرار العسكري والأمني ركيزة لاستعادة الدولة والحوثي يعرقل مسار السلام بالتعنت والتنصل من الالتزامات
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، إلى إدماج اليمن بصورة شاملة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أن تعزيز الشراكة مع دول الخليج يمثل مدخلاً رئيسياً لتعافي اليمن واستقراره.
وقال العليمي، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية حول الدور المتنامي لدول الخليج في حل النزاعات، إن اليمن يتطلع إلى تطوير علاقاته الخليجية نحو “شراكة استراتيجية شاملة وتكامل مؤسسي”، بما في ذلك إطلاق ما وصفه بـ“خطة مارشال خليجية” لإعادة إعمار البلاد، مستلهِمة تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأضاف أن الظروف الحالية قد لا تسمح بعضوية كاملة لليمن في مجلس التعاون، لكنه دعا إلى توسيع التعاون التدريجي والانخراط في مؤسسات المجلس، مشيراً إلى أن الرياض تمثل “بوابة آمنة” لهذا الاندماج.
وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بأمن الخليج، في ظل ما وصفه بتصاعد النفوذ الإيراني وتهديد الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحوثيون وتنظيمات متشددة أخرى. وقال إن تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015 أظهر أن أمن الخليج واليمن مترابطان.
وأشاد بالدور السعودي في دعم الحكومة اليمنية، كما أثنى على جهود دول الخليج في الوساطة السياسية، بدءاً من المبادرة الخليجية مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المقترحات الأخيرة التي ترعاها الرياض لدفع عملية السلام.
وشدد الرئيس اليمني على أن أي تسوية سياسية مستدامة تتطلب تفكيك الجماعات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية، داعياً إلى مقاربة تجمع بين الضغوط السياسية ودعم التنمية.
وفي ختام مداخلته، دعا العليمي إلى مصالحة داخلية يمنية شاملة، وإلى تعزيز الثقة مع دول الخليج، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تشكل إضافة إيجابية لأمن واستقرار المنطقة إذا ما تمكنت من استعادة مؤسسات الدولة وتجاوز الانقسامات.