اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ الحكومة اليمنية تعلن رؤيتها: توحيد القرار العسكري والأمني ركيزة لاستعادة الدولة والحوثي يعرقل مسار السلام بالتعنت والتنصل من الالتزامات خبير استراتيجي: مليشيا الحوثي ستُجبر على مغادرة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والعودة إلى صعدة وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن القداسة الزائفة... عبد الملك الحوثي بين خطاب الزهد وواقع الترف ... الوجه الآخر لزعيم الجماعة ..
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب،اللواء سلطان العرادة، إن بلاده بحاجة إلى خطط عاجلة لحماية تراثها الثقافي المتضرر من الحرب، داعياً إلى تحرك منسق بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية لصون المواقع الأثرية والمدن التاريخية.
وجاءت تصريحات العرادة خلال لقائه ممثل منظمة اليونسكو في الخليج واليمن صلاح خالد، وسفير اليمن لدى المنظمة محمد جميح، حيث ناقش الجانبان أوضاع الآثار اليمنية وسبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية والترميم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف العرادة أن حماية الآثار تمثل “مسؤولية وطنية” لما تعكسه من عمق حضاري وإسهام تاريخي، مشيراً إلى أن عدداً من المواقع تضرر بفعل النزاع المستمر، الأمر الذي يستدعي إعداد خطط استراتيجية للحفاظ على الإرث الثقافي، تشمل برامج إعادة التأهيل وبناء القدرات في مجالات الإدارة الحديثة للمواقع الأثرية.
وأكد المسؤول اليمني دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الشراكة مع اليونسكو والمنظمات المتخصصة، مشيداً بالدور الفني والاستشاري الذي تقدمه المنظمة في مجال التوثيق والحماية.
من جهتهما، أعرب ممثل اليونسكو وسفير اليمن لدى المنظمة عن تقديرهما لاهتمام السلطات اليمنية بملف الآثار، مؤكدين استمرار التنسيق لدعم جهود صون التراث الثقافي وتعزيز حضور المواقع اليمنية ضمن برامج ومبادرات المنظمة.