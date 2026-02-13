اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب

الجمعة 13 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 95

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب،اللواء سلطان العرادة، إن بلاده بحاجة إلى خطط عاجلة لحماية تراثها الثقافي المتضرر من الحرب، داعياً إلى تحرك منسق بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية لصون المواقع الأثرية والمدن التاريخية.

وجاءت تصريحات العرادة خلال لقائه ممثل منظمة اليونسكو في الخليج واليمن صلاح خالد، وسفير اليمن لدى المنظمة محمد جميح، حيث ناقش الجانبان أوضاع الآثار اليمنية وسبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية والترميم، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف العرادة أن حماية الآثار تمثل “مسؤولية وطنية” لما تعكسه من عمق حضاري وإسهام تاريخي، مشيراً إلى أن عدداً من المواقع تضرر بفعل النزاع المستمر، الأمر الذي يستدعي إعداد خطط استراتيجية للحفاظ على الإرث الثقافي، تشمل برامج إعادة التأهيل وبناء القدرات في مجالات الإدارة الحديثة للمواقع الأثرية.

وأكد المسؤول اليمني دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الشراكة مع اليونسكو والمنظمات المتخصصة، مشيداً بالدور الفني والاستشاري الذي تقدمه المنظمة في مجال التوثيق والحماية.

من جهتهما، أعرب ممثل اليونسكو وسفير اليمن لدى المنظمة عن تقديرهما لاهتمام السلطات اليمنية بملف الآثار، مؤكدين استمرار التنسيق لدعم جهود صون التراث الثقافي وتعزيز حضور المواقع اليمنية ضمن برامج ومبادرات المنظمة.