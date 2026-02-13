اللواء سلطان العرادة يبحث مع اليونسكو حماية المواقع الأثرية والمدن التاريخية في اليمن ويطالب بخطط عاجلة لحماية التراث الثقافي المتضرر من الحرب من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ الحكومة اليمنية تعلن رؤيتها: توحيد القرار العسكري والأمني ركيزة لاستعادة الدولة والحوثي يعرقل مسار السلام بالتعنت والتنصل من الالتزامات خبير استراتيجي: مليشيا الحوثي ستُجبر على مغادرة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والعودة إلى صعدة وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن القداسة الزائفة... عبد الملك الحوثي بين خطاب الزهد وواقع الترف ... الوجه الآخر لزعيم الجماعة ..
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي تنطلق أعماله الجمعة، في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية عالمية متصاعدة.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر هذا العام، من بين ملفات عدة، أمن الممرات المائية الحيوية، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن، وسط استمرار التهديدات التي تطال حركة الملاحة الدولية وتداعياتها على الاستقرار العالمي.
وبحسب الرئاسة اليمنية، سيشارك العليمي متحدثاً في جلسة مخصصة لأمن الممرات البحرية، حيث سيعرض موقف الحكومة اليمنية من التحديات الأمنية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف خطوط الشحن، واحتياجاتها لتعزيز قدراتها في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب والتحديات العابرة للحدود.
كما يعتزم الرئيس اليمني استعراض تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك ما تصفه الحكومة بتحسن في مستوى الخدمات وتنسيق القرارين الأمني والعسكري، إضافة إلى رؤيتها لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ومن المتوقع أن يعقد العليمي لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويُعد مؤتمر ميونيخ للأمن أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات الأمنية، ويشهد مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.