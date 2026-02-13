من ميونيخ الألمانية … العليمي يواجه العالم برسالة اليمن حول تهديدات البحر الأحمر وخليج عدن

الجمعة 13 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي تنطلق أعماله الجمعة، في ظل تحديات أمنية وسياسية واقتصادية عالمية متصاعدة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر هذا العام، من بين ملفات عدة، أمن الممرات المائية الحيوية، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن، وسط استمرار التهديدات التي تطال حركة الملاحة الدولية وتداعياتها على الاستقرار العالمي.

وبحسب الرئاسة اليمنية، سيشارك العليمي متحدثاً في جلسة مخصصة لأمن الممرات البحرية، حيث سيعرض موقف الحكومة اليمنية من التحديات الأمنية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف خطوط الشحن، واحتياجاتها لتعزيز قدراتها في مجالات مكافحة الإرهاب والتهريب والتحديات العابرة للحدود.

كما يعتزم الرئيس اليمني استعراض تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك ما تصفه الحكومة بتحسن في مستوى الخدمات وتنسيق القرارين الأمني والعسكري، إضافة إلى رؤيتها لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ومن المتوقع أن يعقد العليمي لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.

ويُعد مؤتمر ميونيخ للأمن أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بالسياسات الأمنية، ويشهد مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.