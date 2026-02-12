صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

تلقى ريال مدريد، حامل الأمل والتطلعات الكبيرة، ضربة جديدة قد تؤثر على استعداده لمواجهة ريال سوسيداد المرتقبة في الدوري الإسباني، حيث باتت مشاركة نجمه المرتقب كيليان مبابي محل شك كبير بعد غيابه المتكرر عن التدريبات الجماعية.

جاء هذا التطور بينما يواصل الفريق استعداداته للمباراة الحاسمة التي ستقام على أرضية "سانتياجو برنابيو" مساء السبت المقبل، بعد أن نجح الفريق مؤخراً في تحقيق فوز ثمين على فالنسيا في "ميستايا" بهدفين دون مقابل، مما أبقاه على مقربة من صدارة الليغا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

ووفقاً لتقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشاركة مبابي باتت غير مؤكدة؛ إذ لم يتمكن اللاعب من الانخراط في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، حيث لا يزال يعاني من إجهاد ملحوظ في ركبته اليسرى، وهي الركبة التي تعرضت لالتواء سابق في شهر ديسمبر الماضي.

اللاعب يتبع حالياً برنامجاً علاجياً محدداً لمعالجة هذه المشاكل المستمرة منذ نهاية العام، وستعتمد إمكانية مشاركته يوم السبت على مدى استجابته للعلاج والتحسن الذي يطرأ على حالته خلال الساعات القادمة، مع العلم أن القرار النهائي سيؤجل حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء.

وتؤكد المصادر أن إدارة ريال مدريد لن تخاطر أبداً بسلامة مبابي، خاصة مع اقتراب استحقاق أوروبي بالغ الأهمية والمصيرية أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مما يرجح كفة الحذر الشديد.

يُذكر أن الفريق شهد أيضاً غياب راؤول أسينسيو عن التدريبات بسبب إصابته بالإنفلونزا، ولكن يبدو أن هذه العارضة الصحية لن تؤثر على جاهزيته للمشاركة في مواجهة سوسيداد.