مصدر سياسي: الرئيس هادي وجه بطرد شاهر عبدالحق من مقر الرئاسة في القاهرة بعد نقله مبادرة حوثية ودخوله دون موعد صدمة في مدريد… مشاركة مبابي أمام سوسيداد محل شك بسبب إصابة الركبة اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ الحكومة اليمنية تعلن رؤيتها: توحيد القرار العسكري والأمني ركيزة لاستعادة الدولة والحوثي يعرقل مسار السلام بالتعنت والتنصل من الالتزامات خبير استراتيجي: مليشيا الحوثي ستُجبر على مغادرة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والعودة إلى صعدة وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن القداسة الزائفة... عبد الملك الحوثي بين خطاب الزهد وواقع الترف ... الوجه الآخر لزعيم الجماعة .. قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثالثة بيان للمبعوث الأممي بشأن اليمن وإحاطة سيقدمها اليوم أمام مجلس الأمن
تجاهل لاعب خط وسط ليفربول، كورتيس جونز، زميله محمد صلاح عند سؤاله عن أفضل لاعب زامله في مسيرته مع الريدز، ليختار النجم البرازيلي السابق روبرتو فيرمينو كأفضل موهبة لعب بجانبه.
جونز، الذي تدرج في أكاديمية ليفربول وصعد للفريق الأول عام 2020، شهد مرور العديد من النجوم بجانبه، لكنه حسم اختياره لصالح فيرمينو. وقال جونز في تصريحات عبر منصة "تيك توك" مبررًا اختياره: "أعتقد أن فيرمينو هو الأفضل بناءً على موهبته الفطرية، فهو قادر على فعل أشياء بالكرة لم أر مثلها من قبل، ولا يستطيع غيره فعلها".
فيرمينو، الذي انضم لليفربول في 2015 قادماً من هوفنهايم، ترك بصمة تاريخية مع النادي، وشكّل ثلاثياً هجومياً أسطورياً إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني قبل أن يرحل في 2023 لينضم إلى أهلي جدة السعودي.
وفي سياق متصل، كشف جونز عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، حيث وقع اختياره على نجم مانشستر سيتي السابق ونابولي الحالي، كيفن دي بروين. وأضاف جونز عن دي بروين: "ربما هو، بناءً على ذكائه؛ إذا منحته مساحة بالكرة، فمن المؤكد أنه سيجد تلك التمريرة أو سيسدد ويسجل".