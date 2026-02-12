اختيار مفاجئ… جونز يمنح فيرمينو لقب الأفضل ويتجاوز صلاح ونجوم ليفربول

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تجاهل لاعب خط وسط ليفربول، كورتيس جونز، زميله محمد صلاح عند سؤاله عن أفضل لاعب زامله في مسيرته مع الريدز، ليختار النجم البرازيلي السابق روبرتو فيرمينو كأفضل موهبة لعب بجانبه.

جونز، الذي تدرج في أكاديمية ليفربول وصعد للفريق الأول عام 2020، شهد مرور العديد من النجوم بجانبه، لكنه حسم اختياره لصالح فيرمينو. وقال جونز في تصريحات عبر منصة "تيك توك" مبررًا اختياره: "أعتقد أن فيرمينو هو الأفضل بناءً على موهبته الفطرية، فهو قادر على فعل أشياء بالكرة لم أر مثلها من قبل، ولا يستطيع غيره فعلها".

فيرمينو، الذي انضم لليفربول في 2015 قادماً من هوفنهايم، ترك بصمة تاريخية مع النادي، وشكّل ثلاثياً هجومياً أسطورياً إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني قبل أن يرحل في 2023 لينضم إلى أهلي جدة السعودي.

وفي سياق متصل، كشف جونز عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته، حيث وقع اختياره على نجم مانشستر سيتي السابق ونابولي الحالي، كيفن دي بروين. وأضاف جونز عن دي بروين: "ربما هو، بناءً على ذكائه؛ إذا منحته مساحة بالكرة، فمن المؤكد أنه سيجد تلك التمريرة أو سيسدد ويسجل".