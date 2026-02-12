مايكل أوليس يتوّج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني بعد أرقام مذهلة مع بايرن ميونخ

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 228

تُوّج النجم الفرنسي مايكل أوليس، مهاجم بايرن ميونخ، رسميًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (البوندسليجا) عن شهر يناير الماضي، وذلك تقديرًا لأدائه الخارق والمؤثر مع الفريق البافاري هذا الموسم.

أعلنت رابطة البوندسليجا أن أوليس تفوق في التصويت على نخبة من اللاعبين المميزين مثل ميرو موهايم، ولوكا فوشكوفيتش، ولويس دياز، ونيكو شلوتربيك، وستيفان بيل. تعتمد عملية اختيار الفائز على مزيج من تحليل بيانات الأداء الفني خلال المباريات، بالإضافة إلى تصويت الجماهير وآراء لجنة من الخبراء.

قدم الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 24 عامًا، أرقامًا مذهلة خلال يناير؛ إذ شارك في خمس مباريات فقط سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع سبعة أخرى، ليصبح إجمالي تمريراته الحاسمة هذا الموسم 16 تمريرة. هذا الإنجاز يجعله يقترب بشدة من الرقم القياسي المسجل باسم توماس مولر (21 تمريرة حاسمة في موسم 2019/2020).

الأمر لا يتوقف عند الصناعة؛ فقد ساهم أوليس بشكل مباشر في عشرة أهداف كاملة خلال الشهر الأول من العام الجديد (3 أهداف و7 تمريرات حاسمة)، وهو معدل لم يبلغه أي لاعب آخر في نفس الفترة. وتألقه بلغ ذروته في الجولة الثامنة عشرة أمام لايبزيج، حيث دخل كبديل وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في فوز فريقه الكبير بنتيجة 5-1، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أن فعله فرانك ريبيري في مارس 2019.