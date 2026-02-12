الحكومة اليمنية تعلن رؤيتها: توحيد القرار العسكري والأمني ركيزة لاستعادة الدولة والحوثي يعرقل مسار السلام بالتعنت والتنصل من الالتزامات

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني إن توحيد القرار العسكري والأمني يمثل أولوية للحكومة الجديدة، في إطار رؤية تهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لتسوية سياسية “عادلة ومستدامة”.

وأضاف الزنداني، خلال استقباله يوم الخميس وفداً من المعهد الأوروبي للسلام برئاسة السفير هشام يوسف، أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام “بمرونة ومسؤولية وطنية”، لكنه اتهم جماعة الحوثي بتقويض فرص التقدم عبر ما وصفه بالتعنت والتنصل من الالتزامات والاتفاقات السابقة.

وأشار إلى أن المتغيرات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الحوثيين، على حد قوله، مؤكداً أن أي مفاوضات مقبلة ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة وغير قابلة للتأويل، وأن تقوم على أساس استعادة مؤسسات الدولة.

وقال إن توحيد القوى المناهضة للحوثيين عزز تماسك الجبهة الداخلية ومنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، مضيفاً أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على “تفاهمات هشة أو ترتيبات تتجاوز الدولة”.

وأوضح الزنداني أن أولويات الحكومة، بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي، تشمل تمكين مؤسسات الدولة، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الشفافية وتفعيل أجهزة الرقابة، معتبراً أن هذه الإجراءات ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة لأي تسوية سياسية.

كما أشار إلى الحوار الجنوبي الذي ترعاه السعودية، مؤكداً دعم الحكومة للجهود الرامية إلى توحيد الصف الوطني ومعالجة القضية الجنوبية، بما يعزز الشراكة الوطنية. وقال إن إنجاح هذا الحوار يمثل ركيزة أساسية لاستكمال مسار استعادة الدولة.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي للحكومة اليمنية على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، معتبراً أنه أسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات ودعم الإصلاحات.

من جهته، هنأ وفد المعهد الأوروبي للسلام رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، واستعرض أنشطة المعهد المتعلقة باليمن، بما في ذلك جمع مكونات يمنية وزعماء قبائل وأصحاب مصلحة لمناقشة قضايا الأمن والسلام والبيئة.