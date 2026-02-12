خبير استراتيجي: مليشيا الحوثي ستُجبر على مغادرة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والعودة إلى صعدة

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 82

قال الخبير الاستراتيجي السوري أحمد رمضان، المدير العام لمركز لندن للاستراتيجيات الإعلامية، إن خمس جماعات مسلحة في الشرق الأوسط قد تواجه مسارات تفكيك أو إعادة هيكلة خلال العام الجاري، مع احتمال امتداد بعض هذه العمليات حتى عام 2027.

وكتب رمضان على منصة “إكس” أن من بين هذه الجماعات حزب العمال الكردستاني في تركيا وشمال العراق، متوقعاً أن يُطلب منه نزع سلاحه والانخراط في الحياة السياسية التركية عبر واجهة مدنية.

وأضاف أن جماعة الحوثي في شمال اليمن قد تُدفع، وفق تصوره، إلى مغادرة صنعاء باتجاه صعدة، والدخول في المنظومة السياسية، وتسليم السلاح الثقيل للدولة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي العراق، توقع رمضان حل هيئة الحشد الشعبي ودمج عناصرها ضمن الجيش العراقي، مع تفكيك التشكيلات غير الخاضعة لوزارة الدفاع. كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع في السودان قد تشهد عملية تفكيك وإعادة هيكلة، بما في ذلك إنهاء دور قيادتها الحالية وإشراك ممثلين مدنيين عنها في حكومات محلية.

وفي لبنان، قال إن حزب الله قد يُطلب منه تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانخراط في الحياة السياسية دون الهيمنة عليها.

واعتبر رمضان أن إيران تدعم معظم هذه الجماعات، باستثناء الحالة السودانية، وهو ما قال إنه يجعلها هدفاً لضغوط من أطراف إقليمية ودولية متضررة. وأضاف أن المنطقة دخلت، بحسب وصفه، “مرحلة تفكيك منظومات ما دون الدولة”، مشيراً إلى أن عملية بناء البدائل لم تبدأ بعد.