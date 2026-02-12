خبير استراتيجي: مليشيا الحوثي ستُجبر على مغادرة صنعاء وتسليم السلاح الثقيل والعودة إلى صعدة وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن القداسة الزائفة... عبد الملك الحوثي بين خطاب الزهد وواقع الترف ... الوجه الآخر لزعيم الجماعة .. قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثالثة بيان للمبعوث الأممي بشأن اليمن وإحاطة سيقدمها اليوم أمام مجلس الأمن العرادة يهنأ المرأة نيلها الثقة في الحكومة الجديدة ويلتقي الوزيرتين المقطري وجعسوس أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط توقعات بضربة عسكرية محتملة على إيران تعيين سلفي بارز قائدا للمنطقة العسكرية الأولى.. من هو اللواء فهد بامؤمن؟ وزير التعليم العالي يتراجع ويذهب إلى الرياض لأداء اليمين الدستورية الزنداني: الحكومة إلى عدن قريباً… أولوية لتحسين المعيشة واستكمال الإصلاحات
قال الخبير الاستراتيجي السوري أحمد رمضان، المدير العام لمركز لندن للاستراتيجيات الإعلامية، إن خمس جماعات مسلحة في الشرق الأوسط قد تواجه مسارات تفكيك أو إعادة هيكلة خلال العام الجاري، مع احتمال امتداد بعض هذه العمليات حتى عام 2027.
وكتب رمضان على منصة “إكس” أن من بين هذه الجماعات حزب العمال الكردستاني في تركيا وشمال العراق، متوقعاً أن يُطلب منه نزع سلاحه والانخراط في الحياة السياسية التركية عبر واجهة مدنية.
وأضاف أن جماعة الحوثي في شمال اليمن قد تُدفع، وفق تصوره، إلى مغادرة صنعاء باتجاه صعدة، والدخول في المنظومة السياسية، وتسليم السلاح الثقيل للدولة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي العراق، توقع رمضان حل هيئة الحشد الشعبي ودمج عناصرها ضمن الجيش العراقي، مع تفكيك التشكيلات غير الخاضعة لوزارة الدفاع. كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع في السودان قد تشهد عملية تفكيك وإعادة هيكلة، بما في ذلك إنهاء دور قيادتها الحالية وإشراك ممثلين مدنيين عنها في حكومات محلية.
وفي لبنان، قال إن حزب الله قد يُطلب منه تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانخراط في الحياة السياسية دون الهيمنة عليها.
واعتبر رمضان أن إيران تدعم معظم هذه الجماعات، باستثناء الحالة السودانية، وهو ما قال إنه يجعلها هدفاً لضغوط من أطراف إقليمية ودولية متضررة. وأضاف أن المنطقة دخلت، بحسب وصفه، “مرحلة تفكيك منظومات ما دون الدولة”، مشيراً إلى أن عملية بناء البدائل لم تبدأ بعد.