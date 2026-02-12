وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات التحقيق المتعلقة برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، مراسلات إلكترونية تعود إلى عام 2018 بينه وبين رجل الأعمال اليمني الراحل شاهر عبدالحق، تتضمن مقترحات تتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في اليمن. "الرئاسة اليمنية"

وبحسب رسالة مؤرخة في 3 سبتمبر أيلول 2018، أشار عبدالحق إلى لقائه بالرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي قبل سفر الأخير إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، قائلاً إنه بدا مريضاً وأبلغه بذلك شخصياً، وفق ما ورد في نص المراسلة.

وتضمنت الرسالة مقترحاً بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، يتولى هادي رئاسته، مع إجراء تغيير في منصب نائب الرئيس.

الخطة التي صاغها عبدالحق تضمنت بوضوح عزل الجنرال علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، مبرراً ذلك بانتمائه لـ "حزب إسلامي"، و تعيين نائب جديد يمكن أن يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء.

كما تضمنت المراسلات تصوراً لتشكيلة المجلس المقترح، شملت اختيار عضوين من صنعاء وعضو من حضرموت، إضافة إلى إشراك علي محسن الأحمر بعضوية المجلس دون صلاحيات تنفيذية، إلى جانب رئاسة هادي.

وفي سياق متصل، ورد في الرسالة اقتراح بدعوة علي محسن الأحمر إلى الولايات المتحدة لإبلاغه بالتغييرات المقترحة هناك، في إطار ما اعتبره كاتب الرسالة خطوة لضمان تمرير الخطة دون عوائق.

واختتم عبدالحق مراسلته بطلب استطلاع موقف الإدارة الأمريكية من المقترح، بحسب ما ورد في الوثائق.