قرعة كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثالثة

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

سُحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 التي ستقام في السعودية ، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني للناشئين في المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات (جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات).

وتم توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026.

وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما المجموعة الثالثة فتضم كوريا الجنوبية صاحبة اللقب مرتين، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات.

وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

وفيما يلي نتائج القرعة:

- المجموعة الأولى: السعودية، طاجيكستان، تايلاند، ميانمار

- المجموعة الثانية: اليابان، إندونيسيا، الصين، قطر

- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، اليمن، فيتنام، الإمارات

- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، أستراليا، الهند، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية