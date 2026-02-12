بيان للمبعوث الأممي بشأن اليمن وإحاطة سيقدمها اليوم أمام مجلس الأمن

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إنه التقى في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاوي، برئيس مجلس الوزراء المعيّن حديثاً، شائع الزنداني، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من المسؤولين اليمنيين، إضافة إلى سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفق بيان للمبعوث، فقد ناقش خلال لقائه برئيس الوزراء، الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الراهن في اليمن، مؤكدا على أهمية البناء على تشكيل الحكومة الجديدة لترجمة هذا الزخم إلى تقدم سياسي يحقق فوائد ملموسة للشعب اليمني.

وأكد المبعوث الخاص الحاجة إلى تعزيز الوحدة الإقليمية واستمرار الانخراط الدولي لدعم خفض التصعيد والمساعدة في تهيئة بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية.

وجدد المبعوث الخاص تأكيده على مواصلة انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية دعماً للجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز فرص عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية.

وفي وقت لاحق اليوم، سيقدم المبعوث الأممي إحاطة عبر تقنية الاتصال المرئي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الجلسات الشهرية لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.