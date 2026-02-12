العرادة يهنأ المرأة نيلها الثقة في الحكومة الجديدة ويلتقي الوزيرتين المقطري وجعسوس

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

هنأ عضو مجلس القيادة سلطان العرادة المرأة بمناسبة نيل ثلاث قيادات نسائية ثقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

وقال أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ودعم حضورها في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في الرياض، وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، حيث ناقش اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم حضورها الفاعل في العمل الحكومي، والمساهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون ودعم جهود الإصلاح الإداري والمؤسسي.

وأشار إلى أن القيادات النسائية يتمتعن بالكفاءة والخبرة التي مكّنتهن من نيل الثقة، وهو ما حظي بإشادة مجلس القيادة الرئاسي، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي..مجدداً استعداد القيادة السياسية والسلطات المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء واجباتها تجاه المجتمع على الوجه الأمثل.

من جانبهما، أكدت الوزيرتان أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وإدارة شؤونها وفقاً للقانون، ومعالجة أوجه القصور خلال الفترة الماضية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، لاسيما النساء.

وأشارتا إلى أن تولي المرأة قيادة ثلاث وزارات يمثل مدخلاً لتعزيز حضورها في مختلف المفاصل والهياكل والمستويات.