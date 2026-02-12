أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط توقعات بضربة عسكرية محتملة على إيران

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين، الأربعاء، إن وزارة الحرب الأميركية أبلغت مجموعة حاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر مع إيران، في خطوة قد ترتبط بإمكانية رد عسكري محتمل إذا فشلت المفاوضات الحالية بين واشنطن وطهران.

وقالت المصادر، نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، إن الأمر لم يصدر بعد بشكل رسمي من الرئيس الأميركي، لكن التحضيرات جارية وقد تصدر الأوامر في غضون ساعات أو أسابيع، مضيفة أن المجموعة ستنضم إلى حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln الموجودة بالفعل في المنطقة، وأن USS George H.W. Bush التي تجري تدريبات قبالة سواحل فرجينيا قد تكون المرشحة للانتشار سريعا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ألمح قبل يومين إلى احتمال إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشلت المفاوضات مع إيران، وذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مقابلة مع موقع Axios.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اجتمع فيه الرئيس ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة المفاوضات مع إيران، حيث أكد ترامب عزمه استمرار المحادثات لبناء اتفاق لكنه لم يستبعد “إجراءات قاسية جدا” إذا باءت الدبلوماسية بالفشل، بينما تؤكد طهران تمسكها بمواقفها بشأن قضايا متعددة تشمل برنامجها النووي وصواريخها بعيدة المدى.

ولم يصدر تعليق رسمي من البنتاغون أو البحرية الأميركية حول تحرك حاملات الطائرات بسبب “أسباب أمنية”، في حين عززت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية وجودها العسكري في المنطقة بإرسال قطع بحرية ووحدات جوية إضافة إلى وجود مجموعات قتالية مشغلة بالفعل.