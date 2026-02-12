تعيين سلفي بارز قائدا للمنطقة العسكرية الأولى.. من هو اللواء فهد بامؤمن؟

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 117

عيّن الرئيس رشاد العليمي، قائد الفرقة الثانية، قوات درع الوطن، قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الأولى في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن.

وجاء التعيين ضمن سلسلة قرارات رئاسية وجمهورية، صدرت يوم أمس قضت واحدة منها بتعيين قيادة جديدة للمنطقة العسكرية الأولى.

حيث صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ بتعيين، العميد فهد سالم عيسى سالم بامؤمن، قائدا للمنطقة العسكرية الاولى ويرقى الى رتبة لواء.والعميد عامر عبدالله عبدالله محمد بن حطيان، رئيس اركان المنطقة العسكرية الاولى. العميد محمد عمر عوض صالح علي بن غانم، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الاولى.

فمن هو القائد الجديد للمنطقة الأولى؟

اللواء فهد سالم عيسى سالم بامؤمن.

قائداً للمنطقة العسكرية الأولى (الجديد)

من أبناء محافظة حضرموت وهو من التيار السلفي

- كان قائد جبهة الحضارم 2015 في حرب عدن ضد مليشيا الحوثي

- خلال بدء تشكيل قوات درع الوطن مطلع العام 2022 بدعمٍ من السعودية، تولى قيادة الفرقة الثانية والتي تضم 5 ألوية، وتنتشر الفرقة الثانية في مناطق استراتيجية تشمل طريق العبر، منطقة الخشعة، ومنفذ الوديعة ومناطق تقع بين محافظات حضرموت وشبوة ومأرب.

- تولى قيادة اللواء الخامس من قوات الدرع إلى جانب قيادته للفرقة الثانية.

- أشرف على تدريب وتأهيل الألوية العسكرية من أبناء حضرموت وفق اتفاقات محلية لضمان التمثيل الجغرافي.

- حاول خلال العامين الأخيرين نشر جزء من قواته في هضبة وساحل حضرموت، كادت أن تتسبب في وقوع مواجهات مع قوات الهارب (أبو علي الحضرمي).

- في أغسطس 2025، تسلمت وحدات من قواته بعض المهام الأمنية في منفذ الوديعة البري مع السعودية، تزامنا مع افتتاح منشآت ومشاريع تطويرية للمنفذ بتمويل سعودي.

- أحد من قاد معركة تحرير حضرموت من مليشيا المجلس الانتقالي المنحل (يناير 2026)