أول دولة عربية تعلن موعد غرة أيام شهر رمضان

أعلنت سلطنة عمان موعد غرة شهر رمضان للعام الهجري 1447، وذلك قبل أسبوع من بداية استطلاع الهلال لتكون أول دولة إسلامية تعلن بداية شهر الصيام.
وأكدت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية في السلطنة أن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، ليكون يوم الخميس غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 فبراير.
وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء "نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر يوم الثلاثاء 29 شعبان والموافق 17 فبراير 2026، قبل أو مع غروب الشمس في جميع محافظات سلطنة عُمان"، ولذلك فإن "رؤيته مستحيلة في هذا اليوم".
وواصلت: "وأخذا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم عندما تؤكد حقائق العلم استحالة الرؤية، فإن اللجنة تعلن أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس هو غرة شهر رمضان الموافق 19 فبراير".
وتستطلع أغلب الدول العربية والإسلامية هلال شهر رمضان في الليلة الأخيرة من شهر شعبان، وتعلن قرارها بثبوت أو تعذر رؤيته، وتعتمد بعض الدول الحسابات الفلكية، فيما تتمسك دول أخرى باستطلاع الهلال سواء بالعين المجردة أو الأجهزة الفلكية.
ومن المنتظر أن تعلن الدول العربية والإسلامية غرة شهر رمضان يوم الثلاثاء المقبل