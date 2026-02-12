أول دولة عربية تعلن موعد غرة أيام شهر رمضان رئيس سوريا احمد الشرع يتعرض لـ5 محاولات اغتيال موجة إفلاس تضرب الشركات الأميركية.. الأعلى منذ كورونا التهاب الحلق.. طبيب يكشف علاجه بعد المضاد الحيوي علاج ألم بداية الحمل- إليكِ طرق التخلص منه بدون مسكنات العلاقة الزوجية يوميًا- هل تضر الحامل العلاقة الحميمة.. هل قلة ممارستها يوثر على التبويض توكل كرمان: أحداث شبوة اختبار لسيادة الدولة ومواجهة منطق الميليشيات تتطلب جيشاً واحداً وقراراً سيادياً عاجل.. صدور قرارات رئاسية وجمهورية جديدة اللواء سلطان العرادة يضع المبعوث الأممي أمام حقيقة المشهد السياسي ولماذا تتهرب المليشيا من السلام
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية كانوا أهدافا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي.
وأشار تقرير صدر أمس الأربعاء حول التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم "داعش"، إلى أن الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم سرايا أنصار السنة، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".
وأصدر التقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية السوري أنس حسن خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلا إضافيا على أن التنظيم المتطرف لا يزال عازما على تقويض الحكومة السورية الجديدة و"يستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين" في سوريا.
وأضاف التقرير أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم "نفيا منطقيا للمسؤولية" و"حسّنت قدراته العملياتية".
وفي نوفمبر، انضمت حكومة الشرع إلى التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا.
وقال خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن التنظيم لا يزال يعمل في أنحاء البلاد، مستهدفا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصا في الشمال والشمال الشرقي