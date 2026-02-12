التهاب الحلق.. طبيب يكشف علاجه بعد المضاد الحيوي

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

التهاب الحلق هو عبارة عن ألم تهيج يزداد سوءاً عند البلع، وغالبًا يعود سببه إلى عدوى فيروسية مثل نزلات البرد، التي تشفى تلقائياً، أو البكتيرية التي تتطلب مضادات حيوية، لكن رغم ذلك، قد يستمر التهاب الحلق، لذا يتسائل البعض عن كيفية العلاج.

في هذا الصدد، يستعرض "الكونسلتو" كيفية علاج التهاب الحلق المستمر بعد تناول المضادات الحيوية، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد رضوان مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.

كيف يمكن علاج التهاب الحلق بعض المضاد الحيوي؟

في حالة استمرار التهاب الحلق حتى بعد الانتهاء من تناول أدوية مضاد الحيوي الموصوفة من الطبيب المختص، غالبًا ما يعني أن سبب هذا الالتهاب غير بكتيري، وأن هناك أسباب أخرى للعدوى، ومن بين هذه الحلول للتخلص من هذا الالتهاب:

1- تجنب تناول أدوية مضاد حيوي جديدة بطريقة عشوائية، أو دون استشارة الطبيب المختص.

2- زيارة الطبيب المختص، لإعادة التشخيص السليم، تجنبًا لحدوث المضاعفات، وذلك من خلال عمل مسحة حلق ومزرعة لتحديد نوع البكتيريا والعلاج المناسب له

3- يمكن تخفيف هذه الأعراض من خلال بعض الطرق الطبيعية، مثل الغرغرة بالماء الدافئ والملح، وتناول السوائل الدافئة ذات خصائص مهدئة، مثل اليانسون أو البابونج.

4- تناول أقراص "استحلاب" لترطيب الحلق، وتقليل من آلام الالتهاب.

ما هى أسباب التهاب الحلق بعد الماد الحيوي؟

1- العدوى فيروسيةغالبًا ما يكون التهابات الحلق نتيجة عدوى فيروسية، مثل نزلات البرد – والإنفلونزا، وفي هذه الحالة لا يعالج المضاد الحيوي التهاب الحلق، بل يمكن علاجها من خلال تناول المشروبات الدافئة، وأدوية تخفيف الأعراض فقط.

2- البكتيريا المقاومةيمكن أن يكون الشخص المصاب بالتهاب الحلق بعد تناول المضادات الحيوية، نتيجة تناول جرعات خاطئة أو بطريقة عشوائية، تسببت في حدوث ما يسمى بـ "مقاومة المضاد".

3- حساسية الأنفيمكن أن تسبب الحساسية إفرازات تعود مرة أخرى على الحلق، ومنها حدوث كحة جافة، إحساس تحجر الحلق، مما سيبب التهاب الحلق حتى بعد تناول الضمادات الحيوية.

4- ارتجاع المريءارتجاع المرايء قد يسبب التهاب الحلق بطريقة مباشرة، من خلال ارتجاع حمض المعدة إلى الحلق أثناء النوم، ومنها حدوث حرقان، وبحة بالصوت، والتهاب مزمن.

5- عدوى فطريةبعد استخدام المضادات الفم يفقد البكتيريا النافعة ويتسبب في نشاط فطريات الفم ومنها حدوث الحرقان، وألم، وإحساس الالتهابات