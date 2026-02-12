علاج ألم بداية الحمل- إليكِ طرق التخلص منه بدون مسكنات

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 50

تعاني النساء الحوامل من الألم في بداية الحمل، مما يدفعهن إلى تناول الأدوية المسكنة، للتخلص أو القضاء على الألم الذي ينتابها، أثناء الحمل، بسبب تغير الهرمونات أو تشكيل الجنين.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف يمكن التخلص منه بدون مسكنات؟ بحسب "onlymyhealth".

كيف يمكن التخلص منه بدون مسكنات؟

يحبذ عدم استخدام الأدوية المسكنة أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، لأنها قد تسبب مشاكل كلوية وتسبب مشاكل لدى الجنين، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين، وما يترتب على ذلك من مضاعفات محتملة.

لذا فتمارين التمدد أو التأمل والكمادات الساخنة والباردة يمكن أن تساعد جميعها في تقليل ظهور الألم أثناء الحمل، بشكل آمن من الأدوية المسكنة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من الراحة، والحفاظ على رطوبة الجسم قد يساعد أيضاً في تخفيف الألم.

وكذا، يجب على النساء الحوامل اتباع ما يلي:

التركيز على الوضعية الجيدة

- ممارسة بعض تمارين التمدد

- الانغماس في العلاج بالروائح العطرية

- النوم على إحدى الجانبين لتخفيف الضغط على الظهر

- وضع وسائد بين الساقين، وخاصة الركبتين

- ارتداء الأحذية المريحة

هل المسكنات آمنة أثناء الحمل؟

تناول مسكنات الألم أثناء الحمل آمن بشكل عام ومع ذلك، ينصح بتناولها فقط تحت إشراف طبي، والأدوية مثل الباراسيتامول تعتبر آمنة أثناء الحمل، وتستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة.ما ألم الحمل؟تعتبر المشاكل المصاحبة للألم، وقت الحمل، ممثلة في: