علاج ألم بداية الحمل- إليكِ طرق التخلص منه بدون مسكنات

تعاني النساء الحوامل من الألم في بداية الحمل، مما يدفعهن إلى تناول الأدوية المسكنة، للتخلص أو القضاء على الألم الذي ينتابها، أثناء الحمل، بسبب تغير الهرمونات أو تشكيل الجنين.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف يمكن التخلص منه بدون مسكنات؟ بحسب "onlymyhealth".
كيف يمكن التخلص منه بدون مسكنات؟
يحبذ عدم استخدام الأدوية المسكنة أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، لأنها قد تسبب مشاكل كلوية وتسبب مشاكل لدى الجنين، بالإضافة إلى انخفاض مستوى السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين، وما يترتب على ذلك من مضاعفات محتملة.
لذا فتمارين التمدد أو التأمل والكمادات الساخنة والباردة يمكن أن تساعد جميعها في تقليل ظهور الألم أثناء الحمل، بشكل آمن من الأدوية المسكنة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على نمط حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من الراحة، والحفاظ على رطوبة الجسم قد يساعد أيضاً في تخفيف الألم.
وكذا، يجب على النساء الحوامل اتباع ما يلي:
هل المسكنات آمنة أثناء الحمل؟
تناول مسكنات الألم أثناء الحمل آمن بشكل عام ومع ذلك، ينصح بتناولها فقط تحت إشراف طبي، والأدوية مثل الباراسيتامول تعتبر آمنة أثناء الحمل، وتستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة.ما ألم الحمل؟تعتبر المشاكل المصاحبة للألم، وقت الحمل، ممثلة في: