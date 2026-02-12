العلاقة الزوجية يوميًا- هل تضر الحامل

الخميس 12 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

لم تبدأ رحلة الإنجاب إلا من خلال العلاقة الزوجية، ويتمحور النقاش حول عدد مرات الممارسة، وما تأثير ذلك على فرص الحمل، ومدى حدوث أي أضرار نتيجة تكثيف العلاقة.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل ممارسة العلاقة الزوجية يوميا يؤثر على الحمل ومضرة للحامل؟ بحسب "medicalnewstoday".

هل العلاقة الزوجية يوميًا تضر الحامل؟

تعد العلاقة الزوجية، أمنة أثناء الحمل ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك، قد تزداد الرغبة الجنسية في مراحل معينة من الحمل، وقد يكون للجماع بعض الفوائد.

العلاقة الزوجية لا تلحق بأي ضرر للجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل الطبيعي غير المصحوب بمضاعفات، فالجنين محمي بعضلات الرحم القوية، والسائل الأمنيوسي، وسدادة مخاطية تتكون حول عنق الرحم.

يعتقد البعض أن النشاط الجنسي أو النشوة الجنسية قد يلحق الضرر بالجنين، أو يزيد من احتمالية الإجهاض، أو يحفز الولادة المبكرة إلا أنه في الحمل السليم، لا صحة لأي من هذه الادعاءات.

هل العلاقة الزوجية تحفز الولادة؟

الجماع المهبلي أثناء الحمل لا يرتبط بزيادة خطر الولادة المبكرة، مع ذلك، المرأة معرضة لخطر كبير، فقد يوصي بتجنب الجماع خلال فترة الحمل أو في مراحله الأخيرة فقط.

ومن الممكن أن يؤدي النشوة الجنسية أو الإيلاج إلى تحفيز تقلصات براكستون هيكس في أواخر الحمل.

وتقلصات براكستون هيكس هي تقلصات خفيفة تشعر بها بعض النساء قرب نهاية الحمل، مع ذلك، لا تدل هذه التقلصات على بدء المخاض ولا تحفزه، لذا لا داعي للقلق.

متى يجب على الحامل تجنب الجماع؟