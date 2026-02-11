توكل كرمان: أحداث شبوة اختبار لسيادة الدولة ومواجهة منطق الميليشيات تتطلب جيشاً واحداً وقراراً سيادياً

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 70

قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن ما يجري في محافظة شبوة يمثّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على استعادة هيبتها وسيادتها في مواجهة الكيانات المسلحة، محذّرة من أن المشروع الفوضوي المدعوم من الإمارات قد يقود المحافظات المحررة نحو خراب شامل مالم يتم حسم الأمر سيادياً.

وأكدت كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعركة الحقيقية اليوم هي ضد منطق تفكيك الدولة وتحويلها إلى ساحة نفوذ وصراعات بالوكالة.

وشددت كرمان على أن استعادة الدولة لا تتم عبر الشعارات، بل من خلال خطة مؤسسية واضحة تعتمد على الاحتكار الكامل للسلاح بيد الدولة، وتوحيد جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت كرمان إن حل أي كيان مسلح يعمل خارج إطار الدولة هو خطوة ضرورية، لكنها تظل منقوصة ما لم يتبعها تفكيك فعلي للبنية العسكرية وتجفيف كامل لمصادر القوة، مؤكدة أن السلم الأهلي لا يمكن أن يستقيم مع وجود جيوش موازية أو تعدد في مراكز القوة العسكرية.

ودعت كرمان إلى تفعيل المسار القانوني عبر محاسبة المتورطين في الانتهاكات، مع إتاحة الفرصة لدمج العناصر التي لم تتورط في جرائم ضمن المؤسسات الرسمية وفق معايير مهنية.

وأكدت كرمان أن الطريق الوحيد للاستقرار يتمثل في معادلة دولة واحدة، جيش واحد، وقرار سيادي، معتبرة أن الإرادة السيادية القائمة على القانون والمؤسسات هي الكفيلة وحدها بحماية المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الممنهجة التي تهدد كينونة الدولة اليمنية.