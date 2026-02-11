توكل كرمان: أحداث شبوة اختبار لسيادة الدولة ومواجهة منطق الميليشيات تتطلب جيشاً واحداً وقراراً سيادياً عاجل.. صدور قرارات رئاسية وجمهورية جديدة اللواء سلطان العرادة يضع المبعوث الأممي أمام حقيقة المشهد السياسي ولماذا تتهرب المليشيا من السلام مقتل شيخ قبلي بارز في محافظة عمران برصاص مسلحين حوثيين – فيديو يوثق الحادثة جامعة إقليم سبأ تختتم برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي وزير الداخلية اليمني يطّلع على التجارب السعودية في التحول الرقمي الأمني وتوظيف التقنيات حلف قبائل حضرموت والمبعوث الاممي يبحثان آفاق التسوية والحوار الجنوبي الشامل وزير الدفاع يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون ودعم استقرار اليمن مأرب تحتضن المبدعين… جائزة الطالب تواصل صناعة الأمل مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن ما يجري في محافظة شبوة يمثّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على استعادة هيبتها وسيادتها في مواجهة الكيانات المسلحة، محذّرة من أن المشروع الفوضوي المدعوم من الإمارات قد يقود المحافظات المحررة نحو خراب شامل مالم يتم حسم الأمر سيادياً.
وأكدت كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعركة الحقيقية اليوم هي ضد منطق تفكيك الدولة وتحويلها إلى ساحة نفوذ وصراعات بالوكالة.
وشددت كرمان على أن استعادة الدولة لا تتم عبر الشعارات، بل من خلال خطة مؤسسية واضحة تعتمد على الاحتكار الكامل للسلاح بيد الدولة، وتوحيد جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
وقالت كرمان إن حل أي كيان مسلح يعمل خارج إطار الدولة هو خطوة ضرورية، لكنها تظل منقوصة ما لم يتبعها تفكيك فعلي للبنية العسكرية وتجفيف كامل لمصادر القوة، مؤكدة أن السلم الأهلي لا يمكن أن يستقيم مع وجود جيوش موازية أو تعدد في مراكز القوة العسكرية.
ودعت كرمان إلى تفعيل المسار القانوني عبر محاسبة المتورطين في الانتهاكات، مع إتاحة الفرصة لدمج العناصر التي لم تتورط في جرائم ضمن المؤسسات الرسمية وفق معايير مهنية.
وأكدت كرمان أن الطريق الوحيد للاستقرار يتمثل في معادلة دولة واحدة، جيش واحد، وقرار سيادي، معتبرة أن الإرادة السيادية القائمة على القانون والمؤسسات هي الكفيلة وحدها بحماية المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الممنهجة التي تهدد كينونة الدولة اليمنية.