عاجل.. صدور قرارات رئاسية وجمهورية جديدة

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

صدر اليوم الاربعاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعيينات في قيادة المنطقة العسكرية الاولى، حيث نصت المادة الاولى من القرار بتعيين الضباط التالية اسمائهم في المناصب القيادية الموضحة قرين اسم كل منهم على النحو التالي:

- العميد فهد سالم عيسى سالم بامؤمن، قائدا للمنطقة العسكرية الاولى ويرقى الى رتبة لواء.

- العميد عامر عبدالله عبدالله محمد بن حطيان، رئيس اركان المنطقة العسكرية الاولى.

- العميد محمد عمر عوض صالح علي بن غانم، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الاولى.

ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٦، حيث نصت المادة الاولى منه بتعيين الاخ/ جمعان سالمين علي بارباع وكيلا لشؤون الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.

وصدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم ( ٤١) لسنة ٢٠٢٦م، نصت المادة الاولى منه على ترقية وزير الدفاع، اللواء الركن/ طاهر علي عيضة العُقيلي الى رتبة فريق.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ١) لسنة ٢٠٢٦م، بانشاء مركز القلب والاوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز.

واشتمل القرار على (٢٥) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلين الاول والثاني من القرار التسمية والتعاريف، و الاهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلين الثالث، والرابع ادارة المركز، وموارده ونظامه المالي، فيما تضمن الفصل الخامس احكاما عامة لتعزيز دور المركز في توفير خدمة طبية متميزة في مجال علاج القلب والاوعية الدموية وزراعة الكلى على مستوى الجمهورية.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢) لسنة ٢٠٢٦م، بشأن انشاء صندوق الصحة، وذلك تأسيسا على جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، واستنادا الى الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بشان إنشاء صندوق لدعم استدامة تشغيل المرافق الصحية، وبناء قدرات وزارة ‌الصحة⁩، وتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة في المملكة العربية ‌السعودية⁩.

واشتمل القرار على (٣٣) مادة موزعة على خمسة فصول.

تضمن الفصلان الاول والثاني التسمية والتعاريف، وانشاء الصندوق، بينما تضمن الفصول الثالث، والرابع والخامس اهداف ومهام الصندوق، وادارته، وتمويل الصندوق وحساباته.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة في تحسين كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية.

وسيسعى الصندق الى تحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة خدماته.

كما سيتولى حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي وذلك من خلال تنفيذ المهام والاختصاصات المتعلقة

بتقديم تمويلات لتشغيل المنشآت الصحية العامة، وفقاً لخطط ومعايير تضمن تقديم خدمات مستدامة وبجودة عالية، اضافة الى تمويل تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لبناء قدرات المنشآت الصحية العامة، وبما يسهم في تعزيز حوكمتها ورفع كفاءتها، وكذا جذب التمويلات من خلال تحفيز القطاعات العام والخاص والدولي للمساهمة في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.

وسيتولى الصندوق عقد شراكات مع القطاع الخاص بهدف تمويل برامج صحية تسهم في توفير خدمات صحية مناسبة للمواطنين، والعمل على تمويل المبادرات والمشاريع التي تعنى بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأوبئة.