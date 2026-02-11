اللواء سلطان العرادة يضع المبعوث الأممي أمام حقيقة المشهد السياسي ولماذا تتهرب المليشيا من السلام

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والعسكرية، والجهود الأممية الرامية إلى دفع مسار السلام في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبا "أن العرادة اتهم جماعة الحوثي بالوقوف عائقاً أمام جهود السلام، مشيراً إلى ما وصفها بانتهاكات مستمرة تشمل القتل وزراعة الألغام والاعتقالات، إضافة إلى قيود مفروضة على عمل منظمات دولية في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة. ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على تلك الاتهامات.

وأكد العرادة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لا تزال بعيدة كل البعد عن السلام، نظراً لعقيدتها القائمة على ما تسميه " الحق الإلهي" و " ولاية الفقيه" وتمسكها بالعنف كخيار وحيد لفرض مشروعها الطائفي على المجتمع، الأمر الذي يجعلها تقف عائقاً أمام أي جهود جادة لإحلال السلام.

وجدد العرادة تأكيد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لعملية سلام "عادلة وشاملة" تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.

وأشاد العرادة بجهود المبعوث الأممي في تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، مؤكداً دعم القيادة اليمنية للمساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية.

من جانبه، استعرض غروندبرغ تحركاته واتصالاته مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لدفع العملية السياسية نحو سلام دائم وشامل.