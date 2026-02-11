مقتل شيخ قبلي بارز في محافظة عمران برصاص مسلحين حوثيين – فيديو يوثق الحادثة

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

قُتل شيخ قبلي بارز في محافظة عمران شمالي اليمن، اليوم، في إطلاق نار نسبته مصادر محلية إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي، في حادثة قالت المصادر إنها أثارت توترًا في الأوساط القبلية بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين يستقلون أطقمًا عسكرية وسيارات تتبع قوات أمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين اعترضوا سيارة الشيخ عمار أحمد حرشان، أحد مشائخ مديرية سفيان، أثناء توقفها في محطة لتعبئة الوقود قرب مفرق برط – سفيان.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار بشكل مباشر على السيارة ومن بداخلها، ما أدى إلى مقتل حرشان على الفور.

لمشاهدة الفيديو أنقر هنا