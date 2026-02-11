مقتل شيخ قبلي بارز في محافظة عمران برصاص مسلحين حوثيين – فيديو يوثق الحادثة جامعة إقليم سبأ تختتم برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي وزير الداخلية اليمني يطّلع على التجارب السعودية في التحول الرقمي الأمني وتوظيف التقنيات حلف قبائل حضرموت والمبعوث الاممي يبحثان آفاق التسوية والحوار الجنوبي الشامل وزير الدفاع يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون ودعم استقرار اليمن مأرب تحتضن المبدعين… جائزة الطالب تواصل صناعة الأمل مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد لجنة التحقيق الوطنية تزوز السجن الإحتياطي بمأرب وتلتقي قيادة المحافظة الاستخبارات الحوثية تتطور منظومة أمنية: وحدات لتعقب الناشطين واختراق الهواتف… المليشيا توسّع نفوذها عبر الخوف الإمارات تفجر الوضع في شبوة وعيدروس يحرض فلوله.. تقرير بما حدث اليوم
قُتل شيخ قبلي بارز في محافظة عمران شمالي اليمن، اليوم، في إطلاق نار نسبته مصادر محلية إلى عناصر تابعة لجماعة الحوثي، في حادثة قالت المصادر إنها أثارت توترًا في الأوساط القبلية بالمحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين يستقلون أطقمًا عسكرية وسيارات تتبع قوات أمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين اعترضوا سيارة الشيخ عمار أحمد حرشان، أحد مشائخ مديرية سفيان، أثناء توقفها في محطة لتعبئة الوقود قرب مفرق برط – سفيان.
وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار بشكل مباشر على السيارة ومن بداخلها، ما أدى إلى مقتل حرشان على الفور.