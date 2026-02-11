جامعة إقليم سبأ تختتم برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 109

اختتمت جامعة إقليم سبأ مساء اليوم البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي الذي استهدف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ونفذته كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب على مدى سبعة أيام برعاية الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسين الموساي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وهدف البرنامج إلى إحداث نقلة تقنية في الممارسات البحثية والأكاديمية داخل الجامعة وتعزيز قدرة الكوادر الأكاديمية على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحسين جودة البحث العلمي ومواءمة مخرجاته مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وفي تصريح له بمناسبة اختتام البرنامج أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أن البرنامج حقق أهدافه التدريبية وأسهم في رفع مستوى الوعي البحثي لدى المشاركين بآليات توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي مؤكدا أن الجامعة تتجه نحو إدماج هذه التقنيات الحديثة ضمن منظومتها البحثية بصورة منهجية ومنضبطة بما يعزز جودة الإنتاج العلمي ويرسخ ثقافة الابتكار والمسؤولية العلمية داخل الجامعة.

من جانبه أكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور مقبول الكامل أن مخرجات البرنامج عكست مستوى تفاعلا إيجابيا من قبل المشاركين وأسهمت في إكسابهم مهارات عملية متقدمة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي مشيرا إلى أن الكلية تعمل على البناء على نتائج هذا البرنامج من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتطوير محتوى تدريبي يدعم الباحثين مشددا على الالتزام الصارم بمعايير الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي.

ويجسد هذا البرنامج التزام الجامعة بتحديث منظومتها التعليمية والبحثية ورفع كفاءة كوادرها الأكاديمية وتوسيع دورها التنموي والمعرفي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.