وزير الداخلية اليمني يطّلع على التجارب السعودية في التحول الرقمي الأمني وتوظيف التقنيات

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 210

اطّلع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، على جناح وزارة الداخلية السعودية ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة الرياض، حيث استمع إلى عرض حول البرامج التطويرية والمشاريع التقنية التي تنفذها الوزارة السعودية لتعزيز كفاءة الأداء الأمني.

كما استمع الوزير من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية السعودية، المهندس نبيل الدبل، إلى شرح بشأن مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، إضافة إلى مبادرات تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشاد حيدان بمستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية السعودية في مجالات توظيف التقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب النوعية في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز العمل الأمني.

كما قام الوزير بجولة في عدد من أجنحة الشركات السعودية والعربية والدولية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الأنظمة والتقنيات والحلول المتقدمة في المجالات الأمنية.

يُعد معرض الدفاع العالمي، الذي تستضيفه السعودية، منصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاعات الدفاع والأمن، ويشهد مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات حكومية وعسكرية من مختلف الدول. وتأتي زيارة الوزير اليمني في إطار سعي السلطات اليمنية إلى تحديث بنيتها الأمنية والاستفادة من الخبرات الإقليمية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات المؤسسية.