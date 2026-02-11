حلف قبائل حضرموت والمبعوث الاممي يبحثان آفاق التسوية والحوار الجنوبي الشامل

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 228

عقد وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، يوم الأربعاء لقاءً في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، لبحث تطورات الأزمة اليمنية وآفاق العملية السياسية.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء تناول المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى كسر الجمود والدفع نحو تسوية شاملة تنهي النزاع المستمر منذ سنوات.

ونقل بيان عن بن حبريش تأكيده أهمية تبني مقاربة سياسية لا تُقصي أي طرف، مشددًا على ضرورة إشراك القوى الفاعلة على الأرض في أي عملية سياسية مقبلة، ومعالجة القضايا الجوهرية، بما في ذلك ما وصفها بالحقوق السياسية والاقتصادية لمحافظة حضرموت، لضمان استدامة الحلول وترسيخ الاستقرار.

كما بحث الجانبان مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل المزمع عقده برعاية المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يشكل الحوار إطارًا جامعًا لمختلف المكونات السياسية والمجتمعية، بما يسهم في بلورة رؤية موحدة داعمة لمسار السلام.

وأشاد بن حبريش بالدور السعودي في دعم جهود الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، بحسب البيان.

من جهته استعرض المبعوث الأممي تحركاته الأخيرة وما يُعرف بخارطة الطريق الأممية مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود المحلية مع المساعي الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لسلام دائم.

وحضر اللقاء عدد من القيادات المحلية بينهم قائد قوات حماية حضرموت اللواء مبارك أحمد العوبثاني ورئيس الدائرة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع عبدالعزيز صالح جابر، ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر ماجد يادين.

تكثف الأمم المتحدة تحركاتها لإحياء مسار التسوية السياسية في اليمن، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية، وسط دعوات متزايدة لإشراك مختلف القوى المحلية في أي ترتيبات سياسية مستقبلية لضمان شمولية الحل واستدامته.