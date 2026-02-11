جامعة إقليم سبأ تختتم برنامجاً تدريبياً في الذكاء الاصطناعي للبحث العلمي وزير الداخلية اليمني يطّلع على التجارب السعودية في التحول الرقمي الأمني وتوظيف التقنيات حلف قبائل حضرموت والمبعوث الاممي يبحثان آفاق التسوية والحوار الجنوبي الشامل وزير الدفاع يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون ودعم استقرار اليمن مأرب تحتضن المبدعين… جائزة الطالب تواصل صناعة الأمل مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب يحتفي بالذكرى الـ15 لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد لجنة التحقيق الوطنية تزوز السجن الإحتياطي بمأرب وتلتقي قيادة المحافظة الاستخبارات الحوثية تتطور منظومة أمنية: وحدات لتعقب الناشطين واختراق الهواتف… المليشيا توسّع نفوذها عبر الخوف الإمارات تفجر الوضع في شبوة وعيدروس يحرض فلوله.. تقرير بما حدث اليوم رئيس الحكومة اليمنية يعلن المضي في إعادة ترتيب الأوضاع سياسيًا وعسكريًا وتوحيد القرار الوطني
بحث وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العُقيلي، اليوم، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، ونائبة رئيس البعثة الألمانية صوفيا هير تسبيرغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللقاء تناول آفاق التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بالشأنين العسكري والأمني، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجانبين.
ونقل البيان عن وزير الدفاع إشادته بمواقف ألمانيا الداعمة لليمن، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة الراهنة.
من جهته، أكد السفير الألماني موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى دعم ألمانيا للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى سلام شامل في البلاد.
وحضر اللقاء الملحق العسكري بالسفارة اليمنية في الرياض، العميد الركن يحيى الوعيل.
تأتي هذه المباحثات في وقت يواصل فيه اليمن مساعي إعادة بناء مؤسساته الأمنية والعسكرية، وسط جهود إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية السياسية وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.
وتعد ألمانيا من الدول الأوروبية الداعمة لبرامج الإغاثة الإنسانية وجهود الاستقرار في اليمن، كما تؤكد بشكل متكرر دعمها لوحدة البلاد وسيادتها.