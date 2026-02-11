وزير الدفاع يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون ودعم استقرار اليمن

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العُقيلي، اليوم، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، ونائبة رئيس البعثة الألمانية صوفيا هير تسبيرغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اللقاء تناول آفاق التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بالشأنين العسكري والأمني، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجانبين.

ونقل البيان عن وزير الدفاع إشادته بمواقف ألمانيا الداعمة لليمن، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة الراهنة.

من جهته، أكد السفير الألماني موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى دعم ألمانيا للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى سلام شامل في البلاد.

وحضر اللقاء الملحق العسكري بالسفارة اليمنية في الرياض، العميد الركن يحيى الوعيل.

تأتي هذه المباحثات في وقت يواصل فيه اليمن مساعي إعادة بناء مؤسساته الأمنية والعسكرية، وسط جهود إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية السياسية وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.

وتعد ألمانيا من الدول الأوروبية الداعمة لبرامج الإغاثة الإنسانية وجهود الاستقرار في اليمن، كما تؤكد بشكل متكرر دعمها لوحدة البلاد وسيادتها.