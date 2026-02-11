مأرب تحتضن المبدعين… جائزة الطالب تواصل صناعة الأمل

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 200

نظم بمحافظة مأرب، اليوم، حفلاً تكريمياً للفائزين بجائزة محافظ المحافظة للطالب المبدع في نسختها السادسة للعام 2025م والتي تقدم للتنافس فيها 762 طالباً وطالبة في مجالاتها العشرة من العلوم التطبيقية والانسانية.

ومنحت جائزة التكريم لـ 17 طالباً وطالبة بينهم 12 طالبة، في ثمانية مجالات شملت، الحفظ وتلاوة القرآن، وكتابة القصة القصيرة، والخط والرسم، وكتابة المقال، والنحت، والشعر، والتطريز، والإنشاد والغناء، فيما حجبت الجائزة في مجالي ابتكار واخترع الأجهزة العلمية، وإنتاج الوسائل التعليمية لعدم استيفاء الأعمال المقدمة للشروط المطلوبة.

وفي حفل التكريم، هنأ نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور علي العباب، الطلاب والطالبات التي فازت اعمالهم بالجوائز..مؤكدا أن استمرار هذه الجائزة للعام السادس على التوالي يعكس اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، بقطاع التعليم وإيمانها العميق بدور المدرسة في صناعة المستقبل.

وجدد نائب الوزير، التأكيد على مواصلة وزارة التربية والسلطة المحلية بالمحافظة دعم الموهوبين ورعاية المبدعين، باعتبار التعليم أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

من جانبه، نقل وكيل المحافظة علي الفاطمي، تهاني وتبريكات عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ المحافظة، للفائزين من الطلاب والطالبات واسرهم وكافة العاملين في القطاع التربوي..مؤكدا ان رعاية هذه الجائزة وتكريم الفائزين يوكد حرص قيادة المحافظة على دعم التعليم ورعاية المواهب الشابة، باعتبار الإبداع ثمرة لجهود مشتركة بين المدرسة والمعلم والأسرة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الفاطمي إلى أن التعليم يمثل صمام أمان للحفاظ على الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة الدستورية، في مواجهة محاولات طمس الهوية والثقافة الوطنية.

بدوره أوضح أمين عام الجائزة إبراهيم الجرادي، أن الجائزة منذ انطلاقتها في العام 2019م، لم تكن مجرد مسابقة طلابية، بل مشروعاً لصناعة الأمل واحتضان المواهب..مؤكداً أن كل مشارك نافس في هذه الجائزة، يعد مبدعاً استثنائياً خاض تجربة التحدي بثقة وشجاعة