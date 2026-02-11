عاجل.. قتلى ومصابين في محاولة اقتحام عناصر مسلحة تابعة للإنتقالي المنحل ديوان محافظة شبوة (فيديو) عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار داخل مدرسة التهابات الجسم.. طبيبة تنصح بهذا المشروب للعلاج أفضل مشروب لرمضان- هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار أورام حليمية يمكن أن تتطور إلى سرطان اليمن ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا في تقرير الشفافية الدولية لعام 2025 في الذكرى الـ15 لثورة فبراير… توكل كرمان: مشاريع الإمارات التفكيكية عطلت الشرعية وهددت وحدة اليمن وتدعو لتكرار الحسم العسكري لاستعادة صنعاء العليمي: الحوثيون جماعة عقائدية مغلقة وليست طرف نزاع العليمي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية من التعتيم إلى الانفجار… وثائق إبستين لماذا تم نشرها في هذا التوقيت وهل كان الدافع أخلاقيا أم سياسيا؟
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف عناصر مسلحة الوحدات الأمنية والعسكرية أثناء محاولتها اقتحام ديوان محافظة شبوة، في إشارة لمليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل.
وحملت اللجنة، المسؤولية الكاملة لكل من أصرّ على مخالفة النظام والقانون واللجوء إلى العنف المسلح.
وقالت إنها باشرنا إجراءات التحقيق بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ لاستخدام السلاح في مواجهة الأجهزة الأمنية.
ودعت كافة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى والتحلي بالوعي.