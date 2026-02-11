عاجل.. قتلى ومصابين في محاولة اقتحام عناصر مسلحة تابعة للإنتقالي المنحل ديوان محافظة شبوة (فيديو)

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف عناصر مسلحة الوحدات الأمنية والعسكرية أثناء محاولتها اقتحام ديوان محافظة شبوة، في إشارة لمليشيات تابعة للمجلس الانتقالي المنحل.

وحملت اللجنة، المسؤولية الكاملة لكل من أصرّ على مخالفة النظام والقانون واللجوء إلى العنف المسلح.

وقالت إنها باشرنا إجراءات التحقيق بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ لاستخدام السلاح في مواجهة الأجهزة الأمنية.

ودعت كافة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى والتحلي بالوعي.