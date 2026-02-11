التهابات الجسم.. طبيبة تنصح بهذا المشروب للعلاج

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 161

التهابات الجسم هي رد فعل مناعي طبيعي لحماية الجسم من العدوى والإصابات، لكنها قد تصبح مزمنة وخطيرة إذا استمرت لفترات طويلة، وقد تعود هذه الالتهابات لبعض العوامل منها سوء التغذية، أو السمنة، أو التوتر، لذا يتسائل البعض عن حلول طبيعية للعلاج.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" مشروب طبيعي يمكن أن يساهم في علاج التهابات الجسم، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة منة السيد الصيدلانية وأخصائية التغذية العلاجية.

مشروب لعلاج التهابات الجسم يمكن تناول مشروب من ثلاثة مكونات هم:

القرنفل والكركم والفلفل الأسود، فهذه المكونات تحتوي على خصائص تساهم في التخلص من التهابات الجسم، والسموم بل مدعم طبيعي لصحة البشرة والجهاز المناعي بشكل عام لهذه الأسباب.

1- القرنفليُعد القرنفل مضاد حيوي طبيعي يقتل البكتريا الضارة المتواجدة في الجهاز الهضمي والأمعاء، والجهاز التنفسي وينشط الدورة الدموية بالجسم، ويقلل الانتفاخات والغازات بالجسم، بالإضافة إلى مادة اليوجينول التي لها دورًا فعالًا في مكافحة التهابات الجسم.

2- مسحوق الكركميحتوي الكركم على مركب الكركومين، هو المركب الذي يعرف بكونه مضاداً للالتهابات والأكسدة، مما يجعله مكملاً طبيعياً فعالاً لتخفيف آلام المفاصل، وتعزيز المناعة، وتقليل الشيخوخة، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى تحسين زيادة إنتاج الجلوتاثيون بالجسم وهو مضاد أكسدة طبيعي يساهم في حماية الخلايا من التلف ومحاربة الجذور الحرة.

3- لبان الذكرلبان الذكر هو مادة صمغية عطرية تحتوي على مادة البوزويليك أسيدود وهو مركب مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، يُعتقد أنه يحفز إنتاج الكولاجين، ويقلل التجاعيد، وله دور في تحسين صحة الجهاز التنفسي والقولون.

طريقة تحضير المشروبللحصول على النتائج فعالة، يمكن تحضير نصف كباية مياه مغلية، ويتم وضع بها 3 حبات من القرنفل و 5 حبات من لبان الذكر لمدة 12 ساعة، يفضل تحضيره ليلا حتى الصباح.

وفي الصباح يمكن إضافة نصف معلقة صغيرة من الكركم مع رشة صغيرة من الفلفل الأسود على نصف كوب من الماء، ثم تقليبه جيدًا على نار هادئة حتى الغليان، ثم إضافة الأثنين معًا، وتركه حتى يبرد، ثم تصفيته جيدًا، ويمكن إضافة إليه القليل من العسل الأبيض لتحسين المذاق.

ينصح بتناول هذا المشروب يوميًا لمدة 7 لـ 10 أيام للحصول على نتائج فعالة، منها تحسين الهضم، وتعزيز المناعة، والطاقة، وتحسين صحة البشرة والمفاصل، فهو مضاد التهاب طبيعي