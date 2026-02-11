أفضل مشروب لرمضان- هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار

الأربعاء 11 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ما هو أفضل مشروب في رمضان؟

سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص الآن على محرك بحث جوجل، خاصةً أن أول أيام الشهر المبارك اقترب حلوله.

ويعتبر عصير البرتقال بالجزر من أفضل المشروبات لشهر رمضان، ويرجع ذلك لتعدد الفوائد التي يقدمها للجسم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد شرب عصير البرتقال بالجزر في رمضان، وفقًا لموقع "Health".

ما هي فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان؟

1- تقليل العطشعصير البرتقال بالجزر يقلل الشعور بالعطش في نهار مضان، لأنه يساعد على ترطيب الجسم، بفضل محتواه العالي من الماء.

كما يحتوي عصير البرتقال بالجزر على البوتاسيوم الصوديوم، اللذين يساعدان الجسم على الاحتقان بالسوائل.

2- تقوية المناعةعصير البرتقال بالجزر يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي في شهر رمضان، لاحتوائه على عناصر غذائية تعزز من قدرة الجسم على التصدي للعدوى، مثل فيتامين سي وفيتامين أ والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة.

3- تقوية النظرعصير البرتقال بالجزر يمثل أهمية كبيرة لصحة العين، لأن فيتامين أ المتوفر به يحافظ على صحة القرنية ويحسن الرؤية الليلية.

وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن فيتامين أ وفيتامين سي معًا يساعدان على إبطاء تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

4- تعزيز صحة القلبعصير البرتقال بالجزر يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأن معدن البوتاسيوم المتوفر به يعمل على إرخاء جدران الشرايين، مما يخفض ضغط الدم.

علاوة على ذلك، تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البرتقال بالجزر من خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

5- تقوية العظامعصير البرتقال بالجزر يساهم في تقوية العظام وحمايتها من الكسور والهشاشة، بفضل محتواه العالي من الكالسيوم وفيتامين ك.

6- فقدان الوزنعصير البرتقال بالجزر مشروب مثالي لإنقاص الوزن في رمضان، لاحتوائه على عناصر غذائية تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الصحة الأيضية، مثل فيتامينات ب والفلافونويدات، حسبما توصلت بعض الدراسات.

7- الوقاية من السرطانعصير البرتقال بالجزر يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة ببعض السرطانات، مثل اللوكيما وسرطان الرئة، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي والبوليفينول.

8- تسريع تعافي العضلاتعصير البرتقال بالجزر يُنصح بتناوله بعد ممارسة الرياضة في رمضان، ليس لقدرته على تعويض السوائل المفقودة أثناء التمرين فقط، بل لفعالية مضادات الأكسدة الموجودة به في مساعدة العضلات على التعافي